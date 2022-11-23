北市飲料店12／1起「禁一次性塑膠杯」　「循環杯新制」明年上路

▲北市自12月1日起，飲料店不得提供塑膠一次飲料杯。（示意圖／記者許力方攝）

記者袁茵／台北報導

台北市為落實減塑，將自今年12月1日起，轄內飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯，包含生物可分解塑膠材質PLA杯。北市環保局23日表示，多次與店家溝通並進行宣導後，轄內9成以上店家都已備貨完成，屆時可順利配合上路，呼籲大眾源頭減少一次用塑膠，共同落實《全球塑膠公約》。

北市環保局表示，2002年起即要求公部門、私立學校、百貨公司業及購物中心、量販店業、超級市場業、連鎖便利商店業、連鎖速食店及有店面餐飲業等8大類業者，限制使用塑膠類免洗餐具，餐飲業者即改採紙餐具替代，迄今已逾20年。而2012年更進一步推動「一次用外帶飲料杯源頭減量及回收獎勵金實施方式」政策，希望透過給予1至3元優惠的方式，獎勵消費者自備飲料杯來達到減量效果。

北市環保局指出，今年7月1日起實施四大連鎖業者，應提供民眾自備飲料杯購買飲料享5元以上價差優惠後，讓消費者自備飲料杯有更大的誘因，引領民眾將環保意識化為環保行動，選購環保杯的熱度也因此上升，自備杯比率更從過去的6%提高到16%，還有部分連鎖超級市場自主提高至8元的優惠，進一步吸引消費者自備杯具消費。

環保局說明，為使「飲料店禁用塑膠一次用飲料杯」政策順利執行，已於6月、8月派員至轄內列管飲料店業者進行兩輪宣導，11月中旬再進行第三輪逐店宣導工作，經訪查結果，目前已有9成以上列管業者均已備貨完成，皆可於12月1日依法配合實施，期能藉由此政策上路，有效減緩塑料污染對環境的危害。

另外，北市「循環杯」新制也將於2023年元旦上路，規範連鎖便利商店業、連鎖速食店業者至少須有5%的門市，提供「循環杯借用」服務，環保署已訂定「循環（外借）杯良好服務指引」，針對材質及標示、借用及歸還、清洗、檢驗、環保理念溝通、良好服務標誌等6大面向規範，確保循環杯服務系統的衛生及品質，使循環杯的借用服務達到一致的水準。