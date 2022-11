鋼筋刺穿右臉！差數公分就「插進大腦」　建築工奇蹟生還

▲男子已順利取出鋼筋,目前仍在觀察後續恢復情形。(圖/翻攝自推特)

記者王佩翊/編譯

土耳其一名建築工人19日不慎在工地跌倒,當場被一根鋼筋刺穿右邊臉頰。男子被送往醫院搶救後,X光照片顯示,鋼筋不但穿過了他的臉頰,甚至還刺穿了顴骨,插進眼睛後方。值得慶幸的是,鋼筋在距離大腦僅數公分的位置停下,並沒有傷及腦部,也讓他撿回一條小命。

根據《每日星報》報導,土耳其東北部吉雷松(Giresun)一名39歲建築工人賽亞爾(Celal Sayar)不小心在工地內摔到,沒想到就直接被一根鋼筋刺穿右臉,甚至穿破骨頭。他隨即被送往當地的一間醫院搶救,然而由於傷勢嚴重,因此便被轉移至車程3小時遠的另一家大醫院。

從11月19日拍的X光照片可以看到,男子雖然臉部被鋼筋穿越,但幸運的是,鋼筋並未傷及大腦,在距離腦部數公分處停下,連醫師都直呼幸運。不過鋼筋仍然刺穿了他的顴骨,並延伸至右眼窩後方的區域,所幸沒有刺傷眼球。

經過手術後,醫師順利地將卡在他臉頰的鋼筋取出,而他目前仍在重症監護室觀察情況。根據土耳其工人健康與工作安全大會的報告,該國光是2021年內,平均每4個小時就有一名工人死於職業災害,其中死亡率第二高的職災就是建築工地的工安意外,高達335人。

