霍華德「褲中魔獸」獲認證　賈永婕驚喊：我的老天鵝我真沒P圖

記者黃翊婷／綜合報導

女星賈永婕昨日（22日）公開與「魔獸」霍華德的合照，沒想到網友們的視角都集中在霍華德褲子的謎樣隆起，網紅丹妮婊姐也忍不住傳訊息向美國男友詢問，並獲得對方認證，那就是「魔獸大鵰」。賈永婕隨即也留言驚喊，「天啊，所以是真的嗎？我的老天鵝，我真的沒有P（圖）啊！」

▲賈永婕與霍華德的合照掀起大眾熱議。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生，下同。）

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賈永婕公開與霍華德的合照，並感嘆自己在高大的霍華德旁邊看起來「很小隻」，結果網友們的留言卻全部歪樓，認為照片中有個地方更大隻，「他（魔獸）口袋是有帶武器」、「保溫瓶為什麼要放在褲子裡」。對於網友們的好奇，賈永婕隨後PO出現場影片，並惋惜表示，「最後我有看到他穿著亮晶晶有水鑽的褲子……非常潮，可惜忘了看重點！」

接著，網紅丹妮婊姐22日晚間也在臉書PO文表示，看到賈永婕與霍華德的合照，雖然很認真想要看臉，「但真的是靈魂被魔獸歐巴的褲襠給吸走」，由於男友是美國黑人，和霍華德是同種族，她便傳訊息詢問「is it his dick?（是他的老二嗎？）」，結果獲得男友肯定回答「Yes（是的）」，只是隨後男友又補上一句可能是P圖，讓她忍不住大笑，「靠，他寧可羞辱整個黑人種族，也不肯認輸！」

▲賈永婕強調真的沒有P圖。

而賈永婕也在丹妮婊姐的文章底下留言回覆，「啊賀……我正要發一篇文昭告天下P圖疑雲，天啊，所以是真的嗎？我的老天鵝，我真的沒有P啊！」

賈永婕笑稱，事後接到無數朋友私訊，大家都想知道霍華德的口袋裡到底有沒有放東西、尺寸是否突破金氏世界紀錄，「最好笑的是有人問我有沒有P圖，拜託本人要P也是幫我自己P好嗎？」