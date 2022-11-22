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屏鵝公路纜線地下化又種百哩樹　拚農曆年前完工

▲屏鵝公路潮州段纜線下地、路面重鋪，天際淨空。（圖／公路總局）

記者陳家祥／台北報導

屏鵝公路的「種樹百里2.0」計畫，規劃將全線電線桿、纜線、電線地下化，並且將依照當地氣候種植長達100公里的各種植栽。原訂要10年才能完工，經行政院長蘇貞昌指示交通部長王國材整合各部會能量後，順利只花了半年時間完工，趕在農曆年過年前，遊子返鄉、觀光客最多的時刻完工。

墾丁國家公園每年有約600萬遊客到訪，而屏鵝公路是西部地區唯一能抵達的道路。交通部推動的「屏鵝公路纜線141公里地下化暨種樹百里2.0計畫」，除了改善市容外，最重要的是避免電線桿被來風吹垮，增加民眾用電的穩定度與安全性。

此計畫由公路總局施作，行政院在今年7月起投入48.8億元經費著手進行，其中42億元是桿線地下化、6.8億是改善全線植栽，工程預計拔除2000支電線桿。原定明年1月15日完工，但蘇貞昌指示王國材整合各部會能量後，順利只花了半年時間完工，趕在農曆年過年前完工。

未來不再會因為地面上的桿線受風吹、日曬、雨淋造成損害而中斷電力和網路；也因為全線都沒有電線桿，屏鵝公路沿線天際線更乾淨、更美麗。

▲屏鵝公路管線地下化進度超過9成，同步啟動路面刨鋪作業。（圖／公路總局）

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