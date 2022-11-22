屏東萬巒村長候選人「千元買票」被逮　檢舉人將獲50萬獎金

▲屏東首宗遭偵結起訴的賄選案，檢舉人50萬元獎金可望入袋。（圖／大園警分局）

記者柯沛辰／綜合報導

九合一大選倒數時刻，屏東地檢署總動員，查獲超過20件賄選案，其中一件是萬巒鄉某村長候選人涉嫌透過樁腳以1000元買票。檢方偵結後，依違反《選罷法》投票交付賄賂等罪起訴，成為屏東首宗偵結起訴的賄選案。依據「鼓勵檢舉賄選要點」規定，檢舉人可望獲得50萬元獎金。

有民眾近日撥打屏東地檢署檢舉專線（0800-024099按4），檢舉萬巒鄉林姓村長候選人涉及賄選。經檢察官指揮屏東縣警局內埔分局偵辦，查獲林姓村長候選人為了順利當選，在今年7到9月間委託陳姓樁腳以1000元向選民買票。

2人被查獲後，在偵查期間自白犯行，請法院減輕其刑。檢方偵結後，依違反《選罷法》投票交付賄絡、投票預備行賄罪嫌起訴2人。至於收受賄絡的2位選民，犯後坦承犯行，並繳交收到的賄款，均獲緩起訴處分，以勵自新。

依據「鼓勵檢舉賄選要點」規定，獎金依查獲對象有所不同：

一、若是票數達一定門檻的直轄市長候選人，每件獎金是1000萬元。

二、若是票數達一定門檻的縣市長候選人、直轄市議員候選人，每件獎金500萬元。

三、若是票數達一定門檻的縣市議員候選人，每件獎金200萬元。

四、若是鄉鎮市長候選人、里長候選人、鄉鎮代表候選人，每件50萬元。

此外，規定也鼓勵「大義滅親」，若檢舉人是查獲對象的配偶、直系血親、五等親內旁系血親、三親等內姻親，每件獎金100萬元。

至於何時可以領取檢舉獎金？只要案件是因民眾檢舉而查獲，並經檢察官提起公訴，就可以先領取四分之一的獎金，後經法院一審或二審判決有罪，可再領取四分之一，最後法院判決有罪確定，就可以領取剩下的檢舉獎金。

萬巒鄉某鄉代候選人涉嫌買票，遭檢察官起訴。依規定，檢舉人可先獲得12萬5000元獎金，若後續法院判決確定，將可領取剩餘37萬5000元，一共獲得50萬元獎金。

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