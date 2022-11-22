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節儉女15年狂存523萬元！領錢卻被告知「餘額為0」：妳還負債56萬

▲金錢,省錢,購買。（圖／pexels）

▲一名女子省吃儉用15年，存下了523萬元，沒想到領錢時被告知「餘額為0」。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

存了這麼久的錢竟是一場騙局！河南省平頂山市的紀姓女子為了存錢，15年前在中國建設銀行辦理帳戶，這10多年來省吃儉用，只要有多的錢就會存入帳戶，累積下來共存了120萬餘元（人民幣，下同，約新台幣523萬元），沒想到領錢時竟發現，戶頭裡面一毛錢都沒有，反而還欠了銀行13萬元（約新台幣56萬元），真相令她無法接受。

綜合陸媒報導，紀女15年前在中國建設銀行辦理帳戶，接下來的生活省吃儉用，只要有多餘的錢，就會存入戶頭裡，10多年累積下來一共存了120萬餘元（約新台幣523萬元）。

由於兒子準備結婚，紀女2019年挑了個好日子，到銀行準備把錢領出來，沒想到遞給銀行行員提款卡，才發現戶頭裡不但沒錢，反而還欠了13萬元（約新台幣56萬元）。

後來經過調查，紀女2005年帶錢進入銀行，因為不清楚存款手續，當時是在一名年輕女行員的幫助下，一步步開戶成功的，當時紀女相當感謝女行員，沒想到竟是對方在開戶的過程中，偷偷將帳戶訊息全部紀錄下來。

▲▼紀女省吃儉用存下錢，卻遭盜領一空。（圖／翻攝微博）

▲紀女省吃儉用存下錢，卻遭盜領一空。（圖／翻攝微博）

後來銀行的董姓經理得知，便蠱惑女行員，要求交出紀女的帳戶訊息，好讓他能夠把裡面的錢提領一空，盜取而來的金額由董姓經理拿大部分，一小部分歸女行員所有。

2人狼狽為奸，開始偷取紀女帳戶內的存款，但該名女行員受不了心理壓力，不到2個月就離職，替紀女辦理業務的責任，於是落到了董姓經理的頭上。

董姓經理後續也透過黑箱作業，分批將紀女的財產盜走，因此除了先前購買的保險以外，帳戶裡面已沒有多餘的金錢。董男還假藉推銷理財產品的名義，讓紀女簽下了期貨貸款、財產轉移書，因此除了沒有半毛錢，紀女還背負了13萬元（約新台幣56萬元）的債務，至於120萬的存款，則被董姓經理拿去玩期貨輸光了。

▼紀女省吃儉用存下錢，卻遭盜領一空，銀行經理把錢拿去玩期貨，結果一毛不剩。（圖／翻攝微博）

▲▼紀女省吃儉用存下錢，卻遭盜領一空。（圖／翻攝微博）

紀女聽聞後瞬間崩潰，將董男、女職員告上法院，雖然事實相當清楚，錢卻很難討回來。而面對紀女索賠的要求，銀行方面一開始拒絕回應，後來經過幾次商量，才願意賠償69.3萬元（約新台幣302萬元）。

儘管銀行願意賠償，但紀女還有50萬餘元（約新台幣218萬元）還沒討回，董男的經濟條件也只夠賠5萬元（約新台幣21萬元），大筆金錢不翼而飛，紀女的兒子仍等著結婚，讓人感到十分無奈。

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