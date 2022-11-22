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昔匿名揪500女醫挺蔡英文　今她選議員嘆：理念盟友比喝酒朋友重要

▲▼基進黨台北市議員參選人吳欣岱。（圖／翻攝吳欣岱臉書）

▲台灣基進黨台北市議員參選人吳欣岱。（圖／翻攝吳欣岱臉書）

記者楊晏琳／綜合報導

心臟血管外科醫師吳欣岱首批戰袍，代表台灣基進黨參選此次台北市內湖、南港選區市議員，因姣好外貌及清晰口條引發關注。曾花錢買報紙頭版廣告，與500多名女醫師力挺總統蔡英文的她，近日也在選前表露自己一路走來的心聲。

身為政治素人的吳欣岱，在臉書談及政治參與之事。她說自己從小就是一個有正義感的人，會想照顧路邊的流浪狗、看到不公平的事也會想說出來。甚至在就讀陽明大學醫學系期間，和同學發起連署，使學校政策讓步、轉彎。

吳欣岱還提到，2019年初，正值民進黨逼宮蔡英文下台。她和幾位女醫師看不過去，在2019年1月8號發起「捍衛民主台灣，支持蔡英文總統」的連署。不僅出錢買下自由和蘋果的頭版廣告，還加上500多位女醫師的具名推薦，給蔡英文極大支持。

「但我認為這個行動會這麼有效，很大一個原因是因為我不具名。因為發起人沒有在行動完出來居功、上節目，沒有做完之後馬上加入民進黨，所以這個行動才能得到這麼多人的認同。」吳欣岱認為，也因為她不具名，因此當時的泛藍陣營根本找不到人抹黑，整個行動反映的是最單純的民意，讓他們害怕。

吳欣岱表示，之所以會突然提起此事，是因有感於日前回顧過去幾年的所作所為，她才發現短短3年間，自己已做了這麼多。「也發現很多時候，理念的盟友比吃飯喝酒的朋友還重要得多，而且從來不會缺席。」

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