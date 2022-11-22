民進黨反黑金「滾起來」宣傳片引熱議　黃信堯否認操刀

記者呂晏慈／台北報導

九合一選舉倒數，民進黨近日喊出「終結黑金贏回正義」口號，苗栗縣長候選人徐定禎、南投縣長候選人蔡培慧、宜蘭縣長候選人江聰淵公布一支競選宣傳片，影片用台語配音「滾起來」暗喻對特定候選人黑金爭議感到憤怒，由於拍攝風格近似電影「大佛普拉斯」，引發熱烈討論。導演黃信堯透過臉書無奈表示，每個人都可以配台語，每個人都可以拍黑白的，「請不要亂標籤」。

▲民進黨候選人推出競選宣傳影片。（圖／翻攝自Facebook／徐定禎）

黃信堯昨天透過臉書發文說，因為最近有人一直問自己是不是拍了某政黨廣告和配音，而且運用「大佛普拉斯」的手法，他想做一份聲明：今年自己沒有替任何政黨製作任何廣告，也沒有幫任何政黨配音。

黃信堯直言，說他運用大佛普拉斯的手法拍政黨廣告，這種說法是在褻瀆電影作品，「配音是台語，不見得就是我配的，每個人都可以配；拍黑白的，不見得就是我拍的，每個人都可以拍；請不要亂標籤不是我拍的或配音的作品。」

對此，一名民進黨幕僚表示，該影片是由黨內幕僚發想，並與一群影像製作人交換意見，原本大家今年不太關心政治，在討論廣告影片時看到了這些家鄉發生的新聞，覺得「很滾」所發想出來的創意。對於外傳該廣告是由黃信堯導演所拍攝，他說，純屬誤會，黃信堯導演創作風格極具個人特色，可能是影片風格及旁白與過去導演作品類似，所以才引發誤會，但本部影片並非黃信堯導演所製作，特此聲明。