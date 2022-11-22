瑞士27歲前足球國手墜樓亡！今夏剛移籍波赫　命喪異國

▲卡林在波赫墜樓身亡，得年27歲。（圖／Servette FC）



記者王佩翊／編譯

瑞士知名球星卡林（Karim Gazzetta）21日墜樓，得年27歲，消息傳出後，震驚足球界。他曾經代表瑞士出戰U-20世界盃，隨後也先後為瑞士的塞爾維特（Servette FC）、洛桑奧奇以及波赫的莫斯塔爾效力，而他直到上個月都還有出賽，沒想到如今卻傳來悲報。

根據《每日星報》報導，目前效力於波赫「莫斯塔爾足球俱樂部」（HSK Zrinjski Mostar）的卡林21日從當地一棟8層樓高的大樓墜樓，最終搶救無效逝世。這名來自瑞士的球員大部分的職業生涯都待在母國，直到今年夏天才轉籍至波赫的足球俱樂部莫斯塔爾，並在10月兩次出賽。

La famille servettienne pleure aujourd'hui la disparition de ???????????????????? ????????????????????????????????, enfant du club.



À ses proches, sa famille, nous envoyons nos plus sincères condoléances ainsi que notre soutien.



Repose en paix, Karim.



https://t.co/Edy0u6FKFX pic.twitter.com/E509DybbyA — Servette FC (@ServetteFC) November 21, 2022

卡林曾是瑞士的足球明日之星，他青少年時期多次入選國家隊，並出戰U-20世界盃。他所簽署的第一家足球俱樂部塞爾維特（Servette FC）稍早發表聲明哀悼卡林並表示，「我們塞爾維特家族為卡林的離去哀悼，並向遺屬表達最誠摯的慰問與支持。」

瑞士足聯的發言人也證實相關消息稱，前U-20國腳卡林在波赫不幸逝世。卡林生前曾先後為塞爾維特（Servette FC）、納沙泰爾（Neuchatel Xamax）、洛桑奧奇 （Stade Lausanne-Ouchy）效力。而他25歲的弟弟盧卡（Luca Gazzetta）也是一名職業足球員。

Le football Suisse est en deuil aujourd'hui. Repose en paix Karim pic.twitter.com/3hDmnvUCLx — Foot Suisse ???????? (@SuisseFoot) November 21, 2022

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