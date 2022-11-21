私人車位被停1整天！他叫堆高機鏟起「丟入河中」：賠得起

▲林男的車位被陳男霸佔。（圖／翻攝極目新聞）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸福建一名47歲林姓男子，不滿私人車位被陌生車輛違停1整天，氣得叫堆高機來將車輛抬起並丟入河中。由於過程動作過大，引來許多路人圍觀錄影，林男還大嗆「這部破車我也賠得起！」

據《極目新聞》報導，林男19日晚間發現私人車位被35歲陳姓男子霸佔，立刻打電話聯繫對方移車，卻未獲回應。林男立刻叫來推高機並以手機全程錄影說，「一直叫他移車，他竟然敢罵我，他當我感冒了？那我直接把車丟到溪裡去，這部破車我也賠得起，沒事！」據悉，福州話中的感冒，代表不理、藐視的意思。

▲▼林男叫堆高機將違停車輛丟入河中。（圖／翻攝極目新聞）



網友看完紛紛留言，「看到這操作，確實解氣」、「司機收了多少錢？這活也接」、「把車丟進河裡確實不對，但對方不挪車你能有什麼辦法呢？就我個人而言，希望見到更多的被丟到河裡」、「唉，都成年人了，希望大家為人處世都能理性一點」。

事後，福州市公安局倉山分局20日表示，19日深夜11時或報有車輛被丟入河報。警方調查後發現，陳姓男子18日晚間5時開始佔用林男車位，而林男19日晚間10時許聯繫不到陳男，便請堆高機將車輛丟入河道，目前林男已被依法採取刑事強制措施，堆高機司機已到案，案件正在進一步審理中。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完