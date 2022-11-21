《九槍》重現逃逸移工悲劇　南投縣攝影賽秀出東南亞外國人之美

▲「用鏡頭凝視東南亞外國人之美攝影比賽」 金獎作品：「餔食之美‧菲媽的愛」。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

還原越籍失聯移工阮國非遭警方開槍擊斃過程的作品《九槍》，獲本屆金馬獎最佳紀錄片肯定，也令人心痛反思移工在台處境；而南投縣政府為讓民眾了解東南亞外籍人士在台工作情形，也讓台灣人有機會與其接觸、交流，首次辦理「用鏡頭凝視東南亞外國人之美攝影比賽」，希望透過感動人心的照片畫面，表現自然及人文的魅力，並建立友善的工作場域。

縣府於11月19日，正巧也是金馬獎頒獎當天，於南投會展中心辦理的「2022南投就業博覽會」活動中頒獎表揚13件得獎作品作者，並於當天公開展出。

▲「用鏡頭凝視東南亞外國人之美攝影比賽」 銀獎作品：「伙伴與辛勞者」。（圖／南投縣政府提供）

縣府社會及勞動處表示，本次公開徵件共計18件，經邀請專業學者組成評審委員和縝密評審作業後，評選出得獎作品：金獎─徐家耀「餔食之美‧菲媽的愛」、銀獎─江佩珊「伙伴與辛勞者」、銅獎─黃美瑛「愛相隨」，3位得獎者分別獲得1萬5000元、1萬元、5000元郵政禮券獎勵。

▲「用鏡頭凝視東南亞外國人之美攝影比賽」 銅獎作品：「愛相隨」。（圖／南投縣政府提供）

評委會另選出優選作品5名：楊鈞凱「專注中的力與美」、張夙芬「新女性」、ROLISTI JOHAN ANDREAS「古早味」、陳韋清「93歲媽媽的紙摺櫻花球」，分獲3000元郵政禮券；佳作5：MACARAEGLYDIA ALEJO「巧克力救護之愛-感恩的心」、藍雅君「員工的小確幸」、李鳳嬌「哇！錢多到數不完吶！」、鄭文蘭「動力來源」、阮氏香「淨灘無國界」，分獲2000元郵政禮券。

縣府表示，希望藉由此次攝影比賽讓民眾透過照片，重新認識東南亞人士在台工作辛勞的一面，並看到溫馨的故事，進而同理尊重並接納，創造共融友好的社會。