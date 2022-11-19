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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

詹江村連續多天爆料農地炒作　指控傾倒廢棄物「變更地目」

記者羅翊宬／綜合報導

11月26日即將舉行地方選舉，國民黨籍桃園市議員詹江村曾於昨（18）日開記者會，表示他接獲民眾報料，質疑桃園市經發局長郭裕信炒作觀音區9000坪農地，甚至還有人在農地傾倒廢棄物，他要求市長鄭文燦公開說明是否知情。今（19）日，詹江村在臉書加碼爆料，農地上都是營建廢棄物。

詹江村連續多天在臉書發表多篇文章指控，桃園市觀音區富林里靠近台61線附近約9000坪農地，不僅出現深達2米的非法掩埋汙染廢棄物，還涉嫌炒作土地，且地主之一是桃園市政府經發局長郭裕信，使得外界開始質疑郭裕信也涉嫌炒地。

詹江村在記者會上表示，民眾向他爆料，有人在該塊農地故意傾倒廢棄物，之後再寫企劃案，以「遭受不可逆之汙染」為由向經發局申請變更地目，而郭裕信身為農地賣方之一，能夠取信買家未來在變更地目上有所助力，因此才得以順利高價賣出。

郭裕信解釋，簽約時他尚未擔任經發局長。至於桃園市環保局則表示，未曾接獲民眾投訴有土地遭非法掩埋，過去也未出現類似檢舉紀錄。

詹江村多次在臉書發文，指稱以小英之友會為首的集團透過總會長林黃彰，拋售一塊9000多坪農地。他表示，「如果不是事實，我村長詹江村直接退出選舉；若屬實，請鄭運鵬直接退選」。

19日，詹江村又發文加碼爆料「變更產專用地二部曲」。他表示，「可愛的農地上都是營建廢棄物！現在小英之友會這個集團，正在跟國有財產局洽談，9000坪再加上國有財產地，湊足法定1萬5千坪變更產專區的最低門檻。」

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