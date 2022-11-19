遭柯文哲批表演議員　王世堅嗆「莫名其妙」：老闆來了夥計閉嘴

▲王世堅受訪。（圖／記者宋良義攝）

記者詹宜庭／台北報導

台北市長柯文哲昨日晚間與無黨籍台北市長候選人黃珊珊合體直播時，批評民進黨台北市議員王世堅總是「認真表演」。對此，王世堅19日回應，柯文哲的施政報告不是更表演嗎？講了一堆都沒做到，這樣的批評莫名其妙，監督是應該的，「老闆來了，夥計閉嘴，就這麼簡單！」

對於柯文哲批評「認真表演的議員」，王世堅今日下午受訪時怒嗆，「我不多講什麼啦，什麼叫表演我也不懂，如果監督質詢叫做表演，那他在那邊發表他的政策，在那邊施政報告，不是更表演嗎？」

王世堅表示，柯文哲簡報講超多，結果講的都沒做到，「我代表選民來監督你想的政策、花的預算，都代表人民頭家來了，你還在講有的沒的，是在講什麼？老闆來質詢，兇一點你就說表演，你在批評什麼？莫名其妙！」更開轟，「柯文哲施政報告講一堆、大餅畫一堆，這不是表演嗎？你那個才是表演，我監督是應當的，所以老闆來了，夥計閉嘴，就這麼簡單！」

另外，針對柯文哲日前稱「我這個有讀書的被這些沒有讀書的在質詢」，王世堅表示，民主政治就是各階層民眾根據自己的喜好，去支持不同行業出身的民代，選出來的民代站上質詢台，就是代表選民，市長就是要乖乖聽民代質詢。

「權力跟資源在哪裡，我就往哪裡開砲」，王世堅表示，民主政治就是制衡，權力在哪裡就要制衡誰，自己的參政理念就是這樣，而柯文哲也不必太畏懼議會，因為他的會期已經結束了，任期也只到12月24日，「你已經解脫了啦！你不必再受議會監管，你自由了。」

至於柯文哲表示，王世堅可以加入民眾黨，王世堅則回應，3年前他就說，柯文哲成立民眾黨，就像騙子的終極目標就是成立詐騙集團，獨騙騙不如眾騙騙，「所以柯文哲的好意，我敬謝不敏，我不可能去當車手的。」