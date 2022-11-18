大陸發放70個遊戲版號　遊戲股集體狂歡

▲陸發放70個遊戲版號。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家新聞出版署17日發布，11月大陸國產網路遊戲審批資訊，共70款遊戲獲批，其中包括騰訊、網易及多家A股上市公司旗下產品。今（18）日開盤，陸港股市中的遊戲類板塊大幅上漲，大晟文化、粵傳媒、鼎龍文化漲停，寶通科技、掌趣科技均漲逾5%，騰訊盤中一度漲近3％，重回300港元。

綜合陸媒報導，值得一提的是，10月版號審批暫停一個月，並沒有令11月的版號數量增加。此次共有70款遊戲過審，包括騰訊旗下《合金彈頭：覺醒》、網易旗下《大話西遊：歸來》及西山居、巨人網絡、4399等遊戲廠商旗下多款產品在列。此外，諸如PC端取得不錯成績的《太吾繪卷》、《退休模擬器》同在過審產品之列。

這是今年以來第6次遊戲版號發放。綜合6次發放情況，通過審批的遊戲數量呈上升趨勢。此前，國家新聞出版署分別於4月11日發布45款遊戲版號信息；6月7日發布60款遊戲版號信息；7月12日發布67款遊戲版號信息；8月1日發布69款遊戲版號信息；9月13日發布73款遊戲版號信息。截至目前，2022年共有384款遊戲版號獲批。

艾媒諮詢CEO兼首席分析師張毅報表示，當前大陸國內遊戲市場對於版號的需求，可以用「僧多粥少」來形容。出海已成定局，除了早已拓展海外市場的大廠，過去沒有能力出海的中小遊戲公司，也需要想辦法在海外找到立足之地了。

中信證券研報表示，今年以來，版號發放數量穩步提升，涉及上市公司數量增加，版號相對已經進入常態化發放的階段。預計未來版號限制和政策壓制因素將不再是遊戲行業核心矛盾，關鍵點在於產品、內容品質、文化元素等核心競爭力。

銀河證券認為，隨著版號常態化發放恢復，遊戲版塊估值及遊戲公司業績都將迎來修復。同時，目前遊戲行業精品化趨勢及出海紅利明顯，長期來看，遊戲行業仍然具備較好的成長性，市場集中度和頭部穩定性都將提升。