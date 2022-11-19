桃園新總圖宣傳片驚人價碼曝光　媒體人揭招標1關鍵

台北市議員徐巧芯18日質疑民進黨台北市長候選人陳時中、桃園市長鄭文燦，與涉及槍擊案的威震集團董事長吳明達吃飯，要求陳時中說明與吳之間的關係。陳時中回應「同桌吃飯過的不知道有幾萬人」，不認識吳明達，反質疑「看起來徐應該跟吳比較熟。」對此，徐巧芯再嗆，她也不認識吳，只是去臉書蒐證，並嘲諷陳時中「真的是很愛飲宴，令人歎為觀止！」