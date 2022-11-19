桃園新總圖宣傳片驚人價碼曝光　媒體人揭招標1關鍵

▲蔡阿嘎 。（圖／翻攝自上班不要看 NSFW YouTube）
實習記者李密／台北報導
媒體人黃揚明18日於臉書貼出桃園新總圖宣傳片決標資料，截圖中可見標案名稱為「新總館影片宣傳『開箱！桃園市立圖書館新總館 feat.蔡阿嘎』採購案」，採購金額達99萬9千元。黃揚明說此標案採「限制性招標」，由網紅蔡阿嘎公司得標。
▲桃園新總圖宣傳片標案採限制性招標，由蔡阿嘎經營之「大頭佛娛樂有限公司」得標。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明（剝雞），點圖放大）
黃揚明18日於臉書爆料，桃園新總圖的宣傳業配下給蔡阿嘎，且根據政府電子採購網資訊，此標案11月7日決標，標案名稱「新總館影片宣傳『開箱！桃園市立圖書館新總館 feat.蔡阿嘎』採購案」是採「限制性招標」，由蔡阿嘎經營的「大頭佛娛樂有限公司」得標，採購金額99萬9千元。
黃揚明還貼出影片截圖表示，重點是這支桃園市政府花人民納稅錢的宣傳廣告片，讓那位提出「弄啊弄」政見的無黨籍的蘆竹區南興里里長候選人洪嘉璘跟桃園市長鄭文燦同框。貼文一出，網友也紛紛湧入留言「品項名稱就是feat.蔡阿嘎........這不算綁標嗎？」、「連名稱都量身打造的標案呢，溫馨」、「好微妙的數字」等等。
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