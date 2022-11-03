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性行為訓練可領300萬！15歲少女滾床賣力學　竟是「教官」騙砲

▲桃園市17歲少女指控曾姓男子去年2月間趁其酒後性侵她，但檢方從友人拍攝影片中查出，過程中少女曾從棉被中探頭與撥弄頭髮畫面，偵結曾男不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲15歲高一女生誤信「性行為訓練」可領300萬元酬勞，最後落空發財夢碎。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃哲民／台北報導

基隆1名黃姓男子2019年上網男扮女裝，鼓吹1名當時15歲少女只要接受「性行為訓練」，就可坐領300萬元酬勞，少女缺錢心動，和假冒「教官」現身的黃男滾床單2次，還被錄下性愛影片，最後發財夢全落空，少女因而憂鬱自殘，黃男到案坦承騙色，新北地院判他須賠償少女精神慰撫60萬元，可上訴。

黃男本案刑事部分，雖不構成可判3年以上、10年以下徒刑的強制性交罪，但被依《兒童及少年性剝削防制條例》引誘使少年被拍攝為性交行為之電子訊號罪，判刑3年4月，上訴高院審理中。檢方偵辦時查扣黃男作案用手機，確認少女的不雅影像沒外流。

家住基隆的黃男是在2019年4月間，在臉書隨機搭訕本案少女，假裝大姊姊取得少女信任，還套出少女的三圍密碼，且得知少女似乎很缺錢，黃男以「告訴妳一個小秘密」的閨蜜口吻，鼓吹少女可接受2個月的「性行為訓練」，期滿就能坐領300萬元酬勞，他可以介紹「教官」給少女試試。

當時讀高一的少女涉世未深，以為真有這樣的好康，連忙跟「教官」、其實就是黃男本人聯繫，同年5月4日凌晨，少女偷偷帶黃男到自己外婆在新北市的住處「開訓」，黃男煞有介事指導少女為他口交熱身，再進一步跟少女嘿咻示範「滾床單」技巧，隔天（5日）上午8點多，又相約再溫習一遍「床戰」訣竅， 黃男2次都用手機錄下少女跟他的性愛影片。

然後黃男就關機失聯，少女急於索討豐厚酬勞，卻發現黃男有如人間蒸發，知道發財夢碎，也不敢聲張，直到前年（2020年）7月間，少女母親查看女兒手機發現與黃男的對話紀錄，驚覺女兒遭騙色，立馬報案抓人。

在搬家公司任職的黃男到案承認耍詐騙色，他只是貪圖少女身體想打砲、根本沒那麼多錢可以打賞。少女母親氣憤黃男無恥犯行，害她女兒陷入嚴重憂鬱，曾自殘獲救但無法工作與就學，甚至生活難以自理，要求黃男賠償400萬元。

黃男在求償案不出庭也沒遞狀答辯，法官查明少女近況有診斷證明佐證，可見人格發展與身心健全受嚴重影響，回復時間難以估計，但審酌黃男年收入約21萬元，少女名下無財產，判黃男須賠償少女精神慰撫60萬元，可上訴。

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