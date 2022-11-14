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大重機淡水鬧區飆速100！義交小隊長遭撞飛亡　26歲騎士下場曝

▲▼淡水一名義交遭重機騎士撞飛，意識不清送醫急救中。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲26歲楊姓男子騎乘大型重機，行經淡水區民權路往台北方向時，以時速100公里直行撞上黃姓義交，導致傷重身亡。（資料圖／記者陳豐德翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

56歲義交黃國興2020年底在新北市淡水區中正東路指揮交通，慘遭26歲楊姓騎士騎乘大型重機，以時速100公里超速直行撞上，導致他當場被撞飛，頭部受創，搶救50天仍回天乏術，楊男被依法起訴。士林地院依過失致死罪，簡易判決判處有期徒刑1年6月、緩刑5年，楊男不服上訴第二審，日前審結，改判有期徒刑1年、緩刑5年，須賠家屬707萬1514元。

擔任新北交通義勇警察小隊長近14年的黃姓義交（55歲），2020年12月30日在淡水區中正東路與民權路3巷口執勤時，慘遭騎乘大型重機楊姓騎士（26歲）超速直行撞擊，導致他多處損傷、腦出血併氣腦、多處顏面骨折等傷害，在北市關渡醫院搶救到隔年2月17日晚間仍因傷勢過重宣告不治。

偵查時，楊姓騎士坦承自己未注意該路段速限為每小時50公里，以時速約100公里貿然超速直行，更沒有注意到黃姓義交走入路口在該處執勤因而撞上。

因楊姓騎士自白犯罪，與家屬達成調解，願分期賠償707萬1514元，且已賠償527萬1514元，（含強制險理賠202萬1514元、第三責任險理賠305萬元及楊男賠20萬元），餘款180萬以分期給付，獲得家屬原諒，法官認他有悔過之誠，犯後態度良好，法院裁定由受命法官獨任以簡易判決處有期徒刑1年6月、緩刑5年。

▼黃姓義交小隊長慘遭重機楊姓騎士高速撞飛，搶救50天仍回天乏術。（資料圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼淡水一名義交遭重機騎士撞飛，意識不清送醫急救中。（圖／記者陳豐德翻攝）

但楊男不服判決，提起上訴表示，他對於超速撞死黃姓義交始終坦承犯行，且與家屬成立調解，願意賠償，家屬也同意給予從輕量刑及緩刑自新機會，故認原審有期徒刑1年6月刑度，實屬過苛，請求撤銷原判決，改較輕刑度。

二審認他在一審與家屬達成調解，也依調解條件屢行大部分賠償金額，並持續按期給付未到期款項，足認他已盡真摯努力彌補家屬損害，並獲寬恕；兼衡他具有嚴重過失，造成被害人發生不可回復致死結果，具高中畢業、目前從事車輛維護工作、月薪約28000元、未婚、無家人需扶養生活狀況，故撤銷原判，改有期徒刑1年、緩刑5年，並應依約支付損害賠償。

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