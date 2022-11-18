快訊／各類新冠疫苗保護效益分析報告今公布！指揮中心14:00說明

▲指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11/18）日14:00記者會，由王必勝指揮官主持，說明疫情、防疫作為及COVID-19疫苗保護效益分析等事宜。先前高端審查疫苗保護效益通過，其中一份審查報告為疾管署執行的「疫苗保護中重症與死亡效力分析」，遭質疑幫高端做作業。指揮中心強調，疫苗效益分析本來就是疾管署執行法定職責，而且是各類疫苗都有進行，今天就會把相關報告於記者會中公開。

食藥署3日晚間宣布高端疫苗保護效益專家會議以14:0表決通過，一致決議認同高端新冠肺炎疫苗符合疫苗保護效益。指揮中心發言人莊人祥4日於疫情記者會進一步公布4廠牌疫苗真實世界疫苗保護力，若以不分年齡層族群來看，高端對中重症與死亡的保護效力達到9成，與莫德納、BNT疫苗相近。

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莊人祥日前受訪表示，相關真實世界數據分析是疾病管制署因應公共衛生，為了瞭解疫苗接種效益，非特別為高端進行，內容包含國內所有接種三劑疫苗效益，高端疫苗的保護效益只是其中一部分，為附帶產品，分析結果是在10月底前完成。

莊人祥也強調，全世界包含英國、美國政府都都有作類似分析，英國因為公醫制度，都是由英國政府進行資料分析，美國則是整合很多醫院電子病例才能分析；至於台灣也是由政府去分析，瞭解疫苗接種效益問題，而且不只三劑接種同款疫苗效益，也有分析不同疫苗組合效益，並進一步公布給外界參考。