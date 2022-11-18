補教女師加班病倒請假3天「被開除」　還遭索賠47萬元

記者黃翊婷／綜合報導

中國江蘇省南京市一名補教女老師因為平時工作量太多，加班加到病倒，依照流程請了3天病假，沒想到事後不僅被公司開除，還反遭提告求償人民幣11萬元（約新台幣47萬元）。消息傳開後，大多數網友都力挺女老師，認為公司的行為實在太誇張了。

▲女老師的班表。（圖／翻攝自微博／山海視頻）

根據《山海視頻》報導，薛姓女老師17日受訪時表示，她原本在一間教培公司（補習行業）上班，因為經常加班、工作量大，導致身體不堪負荷病倒，去醫院看診，醫師建議休息1周，她便依照公司流程請了3天病假，沒想到卻被當成曠職，還遭到開除，連當月的薪水都拿不到。

▲薛女從事教育培訓工作，也就是補習行業。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

薛女氣得向相關單位申請勞動仲裁，結果公司竟然以她「裝病曠職」為由，反過來求償人民幣11萬元，理由是她的休假造成大量學員流失，導致公司無法經營，目前已向工商局申請註銷公司。薛女無奈地說，「不能理解，明明是我勝訴了。」

消息在微博傳開後，大多數網友都覺得該公司的行為太誇張，並紛紛留言表示，「缺了這個員工3天公司就破產，那這麼重要的員工，老闆平常給多少薪水呢」、「只能說公司挺狠，為了不給錢，直接註銷」、「好無語的事情啊」、「這個公司的老闆應該身體很好吧，從來都不生病，是機器人嗎」、「公司各種花式操作，我真是開了眼界」。