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「零致榮耀」第4屆非非藝術展　實業家實現醫藝無國界零到無限大

▲91歲總統府資政黃崑虎（左）獲台南藝術大學校長詹景裕（右）頒授名譽藝術博士學位，並參與第4屆非非藝術展。（圖／南藝大提供）

▲91歲總統府資政黃崑虎（左）獲台南藝術大學校長詹景裕（右）頒授名譽藝術博士學位，並參與第4屆非非藝術展。（圖／南藝大提供）

記者林悅／台南報導

第4四屆非非藝術展於台南文化中心舉行預展，台南市副市長戴謙、文化局副局長陳修程、獲台南藝術大學頒發榮譽博士的國策顧問黃崑虎、考試委員陳錦生、耘非凡美術館總監陳聰徒、林澄輝社會福利慈善事業基金會董事長黃德成董事長，及新樓醫院榮譽院長黃祖源等人士，特別出席參與這場難得的盛會。

▲91歲總統府資政黃崑虎（左）獲台南藝術大學校長詹景裕（右）頒授名譽藝術博士學位，並參與第4屆非非藝術展。（圖／南藝大提供）

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第4屆非非藝術展11月17日在國立台南藝術大學第26屆校慶正式展出。第1屆非非藝術展是由前長榮大學校長、現任考試委員陳錦生於2007年創辦，陳錦生委員表示：「主要讓沒有受過專業藝術訓練，熱愛藝術創作的人，都有機會可以展現自己的作品。而「非非」二字的意思就是指非科班非專業藝術家，作品卻不失專業的質量，「非非」也代表著負負得正的意思，非藝術家但也正是藝術家的意涵。」非非藝術展第1、2屆由長榮大學主辦，第3屆中油總公司主辦於圓弧廳舉行，今年第4屆由台南市文化局來主辦，由藝術家J.H來規劃策展，延續更多的藝術創作。

▲91歲總統府資政黃崑虎（左）獲台南藝術大學校長詹景裕（右）頒授名譽藝術博士學位，並參與第4屆非非藝術展。（圖／南藝大提供）

策展人J.H表示展出作品雕塑、攝影、油畫、水彩、粉彩及書法，而作品有來自澳洲、美國、日本、北韓、法國、西雅圖、阿拉斯加及伊朗等國的「非非」藝術家共同來參展，感謝南美會出借奇美創辦人許文龍先生創作的雕塑作品，及國際銅雕大師Drago Marin Cherina的作品。「零致榮耀」為本次的主題，呼應許文龍先生零與無限大，實業家實現醫藝無國界，零到無限大，一生的夢想～超乎想像零的榮耀。承先啟後的Thunder Show,共同慶祝國立台南藝術大學第26屆校慶暨黃崑虎國策顧問獲頒榮譽博士。

▲91歲總統府資政黃崑虎（左）獲台南藝術大學校長詹景裕（右）頒授名譽藝術博士學位，並參與第4屆非非藝術展。（圖／南藝大提供）▲91歲總統府資政黃崑虎（左）獲台南藝術大學校長詹景裕（右）頒授名譽藝術博士學位，並參與第4屆非非藝術展。（圖／南藝大提供）

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