開車搖晃被攔檢...41歲酒駕男超媽寶　要不要酒測先打電話問媽

▲黃姓男子不斷跟媽媽講電話。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

岡山分局梓官分駐所員警14日深夜巡邏時，見一台轎車行車搖搖晃晃，將車子攔下盤查後，發現開車的黃姓男子（42歲）渾身酒味，準備進行酒測時，黃男竟不斷哀求「我打電話給我媽好不好？」，經過不斷和母親電話沙盤推演，黃男最後決定拒測，由於黃男已有酒駕前科，這次不僅要面臨18萬的罰款，還要吊銷駕照3年。

梓官所員警14日深夜11時許巡邏行經梓官區公館路段，發現前方一台轎車行車搖晃，便尾隨至岡山區寶米路將其攔查，員警發現開車的黃姓男子身上散發濃厚酒味，員警詢問是否飲酒時，黃男急忙否認，僅說是喝了朋友給的飲料。

▲黃男（左）被警方攔查。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

員警不信，準備對黃男施予酒測時，黃男就不停地打電話給母親，拖延了約半小時後，黃男竟還向員警表示「我打給我媽，最後一次，看她怎麼做決定，這樣好不好」，員警怒斥「你自己作主就好，你是成年人了！」

在一陣媽寶輸出後，最終黃男聽從母親建議，決定拒絕接受酒測，員警當場告知拒絕酒測的法律相關規定後，對黃男酒駕拒測、無照駕駛等違規製單舉發，並移置保管其駕駛的轎車。

警方調查，黃男2年也曾酒駕涉嫌公共危險罪遭移送，這次為了逃避牢獄之災而選擇拒絕酒測，但依據現行規定，酒駕拒測者處18萬元罰緩，並當場移置保管該汽機車、吊銷其駕照（3三年不得考領）及施以道路交通安全講習，代價同樣不輕。