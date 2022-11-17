　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

開車搖晃被攔檢...41歲酒駕男超媽寶　要不要酒測先打電話問媽

▲▼酒駕媽寶 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲黃姓男子不斷跟媽媽講電話。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

岡山分局梓官分駐所員警14日深夜巡邏時，見一台轎車行車搖搖晃晃，將車子攔下盤查後，發現開車的黃姓男子（42歲）渾身酒味，準備進行酒測時，黃男竟不斷哀求「我打電話給我媽好不好？」，經過不斷和母親電話沙盤推演，黃男最後決定拒測，由於黃男已有酒駕前科，這次不僅要面臨18萬的罰款，還要吊銷駕照3年。

梓官所員警14日深夜11時許巡邏行經梓官區公館路段，發現前方一台轎車行車搖晃，便尾隨至岡山區寶米路將其攔查，員警發現開車的黃姓男子身上散發濃厚酒味，員警詢問是否飲酒時，黃男急忙否認，僅說是喝了朋友給的飲料。

▲▼酒駕媽寶 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲黃男（左）被警方攔查。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

員警不信，準備對黃男施予酒測時，黃男就不停地打電話給母親，拖延了約半小時後，黃男竟還向員警表示「我打給我媽，最後一次，看她怎麼做決定，這樣好不好」，員警怒斥「你自己作主就好，你是成年人了！」

在一陣媽寶輸出後，最終黃男聽從母親建議，決定拒絕接受酒測，員警當場告知拒絕酒測的法律相關規定後，對黃男酒駕拒測、無照駕駛等違規製單舉發，並移置保管其駕駛的轎車。

警方調查，黃男2年也曾酒駕涉嫌公共危險罪遭移送，這次為了逃避牢獄之災而選擇拒絕酒測，但依據現行規定，酒駕拒測者處18萬元罰緩，並當場移置保管該汽機車、吊銷其駕照（3三年不得考領）及施以道路交通安全講習，代價同樣不輕。

►輕鬆趕走壁癌！「日本珪藻土壁癌防水噴霧」激殺4.5折

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
蘆洲4屁孩無照騎車「拿安全帽K學童」！　下場GG了
明年補班日有6天！　2月慘變「隔周休二日」
快訊／金控辦尾牙爆30人確診！　指揮中心回應
柯瑞大神狂飆50分！勇士還是輸　衛冕軍客場8連敗
30年一中嘟嘟歇業！台中人眼淚還沒乾　下一手租客曝光
快訊／9歲童染疫近一個月再爆5症狀！　休克搶救
快訊／本土+20078、77死！　40多歲男倒地猝死「送醫才
42歲男星和「6辣模狂生11子」！　驚人後宮曝光
Keanna破尺度「解放小丁」！　美臀大特寫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園八德送養生茶+雞蛋涉賄選　里長候選人+2樁腳都認了獲交保

快訊／宜蘭冬山鐵皮屋起火狂燒　黑煙猛竄急佈水線搶救

開車搖晃被攔檢...41歲酒駕男超媽寶　要不要酒測先打電話問媽

蘆洲4屁孩無照騎車...安全帽K學童！遭逮辯「一時嬉鬧玩」

婚前就偷吃！科技男搞上女同事　「用你的香腸充電」讓正宮崩潰

恩恩爸+三重遭警打路人+遭悶死女嬰母　明赴議會合體討公道

追韓國瑜花蓮輔選行程...直播主撞路燈　車頭全毀驚悚畫面曝！

快訊／台南民宅火警！1男躺臥廚房　緊急救治中

討債e化！「一家親」群組撂人逼債　有空就來...早到再發獎金2千

「表哥」慫恿投資百萬買虛擬貨幣　警點這新聞讓他收手　

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

《全明星》林玉書爆「被隊員霸凌」　經紀人「急撇排擠」...藏內幕！

男子用斧頭玩《Minecraft》　自製控制器體驗沉浸式砍樹

動物園打烊機靈娃還想玩　假邀約員工下秒奔回去！

男友出菜端巨無霸湯鍋　咖哩驚人份量她看傻...

桃園八德送養生茶+雞蛋涉賄選　里長候選人+2樁腳都認了獲交保

快訊／宜蘭冬山鐵皮屋起火狂燒　黑煙猛竄急佈水線搶救

開車搖晃被攔檢...41歲酒駕男超媽寶　要不要酒測先打電話問媽

蘆洲4屁孩無照騎車...安全帽K學童！遭逮辯「一時嬉鬧玩」

婚前就偷吃！科技男搞上女同事　「用你的香腸充電」讓正宮崩潰

恩恩爸+三重遭警打路人+遭悶死女嬰母　明赴議會合體討公道

追韓國瑜花蓮輔選行程...直播主撞路燈　車頭全毀驚悚畫面曝！

快訊／台南民宅火警！1男躺臥廚房　緊急救治中

討債e化！「一家親」群組撂人逼債　有空就來...早到再發獎金2千

「表哥」慫恿投資百萬買虛擬貨幣　警點這新聞讓他收手　

波蘭挨炸！澤倫斯基堅稱非烏克蘭飛彈　北約外交官批公然撒謊

賀錦麗與菲總統會晤　美駐大使：雙方將談「台灣問題」

「南港之心」亮點一次看　4.2公里空中廊道還有2500坪商場

佐佐木希「宣布懷二胎」：全家人都很開心！　挺過腥夫多次約砲醜聞

桃園八德送養生茶+雞蛋涉賄選　里長候選人+2樁腳都認了獲交保

2022年布可星球「熱門布可」大公開　國小、國中生各有所愛

快訊／倒數2天！魔獸首秀周六登場　國體大今公布整修進度

黃珊珊酸不懂業務　陳時中：我現在不是在選副市長啊？

不怕跟公婆住！他驚「很多人婚後住家裡」　網曝1原因：現實中不少

選前黃金周登場！陳時中邀你1120上街　一起「疼惜台北、為愛而走」

崩壞！高爾宣扮「白雪公主」秀二頭肌　婁峻碩「美少女戰士」嬌嗔...有夠壯！

社會熱門新聞

獨／台中港美國貨櫃女屍身分曝！

新進女工手捲入碾肉機終身殘廢　知名食品判賠金額曝

美籍金髮女屍相驗結果曝　1關鍵排除他殺

美國女陳屍台中港貨櫃！高大成曝可能死因

快訊／中和4煞狠砍　遭屋主反殺1人

獨／不給爸媽撫養費還PO文嘲諷　張淑晶告兄

豬仔遭囚新店摩鐵　警凌晨攻堅逮2嫌

即／彰化加工廠恐怖塵爆　2男嚴重燒傷命危搶救中

牛肉麵10人點2270人吃完就跑　客人現身繳清了

即／高雄男拒檢狂飆連撞　吃44張罰單

即／2派人馬談判！槍枝走火射穿鐵捲門　無辜男中彈

KK園區內幕曝光　白天見河漂屍體

逢甲「劈9女教授」狂言：高學歷把妹很Easy　獵艷限定1條件

高虹安涉詐助理費　調查局報檢偵辦

更多熱門

相關新聞

高雄男超商搶香菸叫店員報警　動機超瞎

高雄男超商搶香菸叫店員報警　動機超瞎

高雄一名廖姓男子一早7點走進超商，向店員大喊「我要搶劫」、「我要一包香菸」，店員因害怕只好交付，沒想到廖男卻慢慢走到店外，拿出一根直接抽了起來，完全沒有逃跑意思，警方獲報當場將人逮捕，廖男被問到動機時卻只說「希望母親多關心自已」，讓員警相當傻眼，而廖男被依恐嚇取財罪處有期徒刑3月，可易科罰金，代價不小。

熱褲妹狂灌2千cc水！酒測器給答案

熱褲妹狂灌2千cc水！酒測器給答案

40歲兒跟父母同住「不付任何家用」

40歲兒跟父母同住「不付任何家用」

北市曝酒駕名單　他4度攔停拒測

北市曝酒駕名單　他4度攔停拒測

屁孩8次謊報火災...免罰原因曝

屁孩8次謊報火災...免罰原因曝

關鍵字：

酒駕累犯媽寶酒測打電話問媽媽

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《全明星》爆霸凌「郭泓志林襄發聲了」

家屬公開鳳梨哥哥死因　親弟證實「心因性休克」

陳文茜重病臥床吸氧「下肢血管破裂」！

華廈1298萬！夫妻查同屋主「上層1030萬才出售」崩潰

「國民姐夫」遭爆家暴8點檔女星妻！4線索揭正宮身分

匯款被問2句話　人妻狠瞪：是我老公

丈夫工作意外去世！美艷人妻2年後改嫁小叔

一家四口餓死家中　破門驚見乾屍

4歲蔡桃貴「半夜哭到歇斯底里」！

身體「慘冒10徵兆」＝肝臟壞掉了！必學4吃法排毒

獨／台中港美國貨櫃女屍身分曝！

大咖金曲歌后「車內激情天王男偶像」全被拍！4線索揭秘

鳳梨哥哥突然離世「3天前有徵兆」：最後一晚的預感

許瑋甯破尺度脫了！

史上首次！彰市5成里長提前宣布當選

更多

最夯影音

更多
《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者
導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面