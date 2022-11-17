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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王浩宇氣噗噗！下午I don't care晚上狂告人　網：敢告堅哥嗎

記者邱晟軒／綜合報導

台北市議員王世堅不滿前桃園市議員王浩宇批評他違反黨紀，今（17日）下午受訪時爆氣開嗆「回去當他的太監」，不料，王浩宇原先稱「I don't care（我不在意）」，晚間卻大轉彎提告127位網友，向每人求償10萬元。對此，許多鄉民笑稱王浩宇欺善怕惡，「王世堅罵你不去告，跑去告網友？」

針對被王世堅痛罵「太監」，王浩宇第一時間在臉書發文表示，「有記者問我，剛剛王世堅議員在議會受訪、爆氣罵我側翼網軍、是太監，我會不會生氣？會不會對他提告公然侮辱？I don't care（我不在意）。」他強調，自己沒有情緒，也不必對王世堅有情緒，「因為他就是要賺取關注，去討好白色、中間選民，甚至是轉移掉民眾黨某些事件的壓力。」

不過，王浩宇晚間態度大轉彎，在臉書發文指出，過去的判決很清楚，批評別人「太監」是公然侮辱，「因此，所有用『太監』批評我的網友都會提告，到剛剛累積蒐證127位，選後會一次處理。」

他指出，依照過去實際判決金額，每位求償10萬元，求償金額扣除訴訟成本與費用後，將全數捐贈育幼院。

▲▼ 。（圖／王浩宇臉書）

▲王世堅開嗆王浩宇，結果王浩宇向127名網友提告。（合成圖／記者袁茵攝、王世堅臉書）

消息曝光後，立刻掀起網友熱烈討論，「出來替民進黨加分囉」、「民進黨都這麼愛告人嗎 ？以前罵馬英九罵那麼爽」、「到時候被法院認證會笑死」、「我覺得這是可受公評之事，等法院認證」、「笑死，政治生命根本結束了」。

其中不少網友直言，「先告堅哥好嗎，笑你不敢」、「 先告堅哥啊！不然其他人都是引述」、「要告就告王世堅，王可以辦場握手見面會」、「要告快告，王世堅不要忘了告」、「王世堅罵你不去告，跑去告網友？欺善怕惡」。

▲▼ 。（圖／王浩宇臉書）

▲▼ 。（圖／王浩宇臉書）

▲王浩宇提告網友卻未告王世堅，鄉民看傻了！（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

回顧整起事件，王世堅今天受訪時澄清，媒體專訪中，自己絕對沒有說「支持陳時中、票投黃珊珊，也沒有任何人會講這樣的話，除非人格分裂，心裡有問題。」他強調，他的所有親戚朋友、支持者、組織動員宣傳都在幫陳時中拉票。

話鋒一轉，王世堅表示，側翼網軍、電話部隊一天到晚騷擾他，希望能摧毀他團隊的心智，「我們民進黨不是這樣的，正直的民進黨不需要這些側翼網軍，側翼網軍請你滾開！」他希望這些人夠有膽，自己具名站出來，不要發動電話部隊，「我支持陳時中參選市長，也是在幫陳時中宣傳，還要質疑我什麼呢？」

對於王浩宇在臉書發文後，有許多網友留言喊開除王世堅？王世堅則大嗆，「太監啦！太監才會幹那種事！光明磊落出來！我們台灣社會是一個光明社會，不需要這些傢伙吱吱喳喳！這些傢伙夠了，應該把台灣的餅愈做愈大，不是愈搞愈小，既然被罷免了，請他閉嘴，回去當他的太監」。

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