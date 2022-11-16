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台中大型車事故1700件14人死　阿公阿嬤坐駕駛座：真的看嘸人！

▲▼台中大型車事故已發生1700多件，造成14人死亡，阿公阿嬤們坐上駕駛座驚呼，真的看不到人車。（圖／警方提供，下同）

▲台中大型車事故已發生1700多件，造成14人死亡，阿公阿嬤們坐上駕駛座驚呼，真的看不到人車。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市交通警察大隊統計，今年截至10月，大型車交通事故共發生1740件，14人死亡、355人受傷，霧峰警分局特地把大型警備車開進社區，不但向長輩宣導內輪差和視線死角的危險性，還讓阿公阿嬤坐上駕駛座，大家紛紛驚呼：「啊娘喂，真的看不到人」，實在太恐怖了。

▲▼台中大型車事故已發生1700多件，造成14人死亡，阿公阿嬤們坐上駕駛座驚呼，真的看不到人車。（圖／警方提供，下同）

烏日區76歲的何姓婦人日前騎電動自行車返家途中，被營業用曳引車當場輾斃，當時2車同時等停紅燈，綠燈一亮，電動車直行，曳引車右轉，57歲的劉姓駕駛肇事後，辯稱右轉時沒有看到電動車。

▲▼台中大型車事故已發生1700多件，造成14人死亡，阿公阿嬤們坐上駕駛座驚呼，真的看不到人車。（圖／警方提供，下同）

霧峰區82歲陳姓男子載著83歲的陳姓女性友人，從大里要返回霧峰，騎經草湖橋頭右轉草西溪路時，左側一輛垃圾車也要右轉，垃圾車車頭撞倒機車後，垃圾車將機車後座的陳女當場輾斃，陳男僅受輕傷，37歲周姓駕駛供稱沒看到機車。

上述2件死亡事故，原因都出在內輪差和視線死角，霧峰警分局為了避免類似悲劇事件發生，加強對長輩宣導「大型車內輪差與視野死角」的潛在危險，因此將大型警備車開進社區，當大型車輾過模擬人形的氣球，所傳出的巨大爆破聲時，讓在場的阿公阿嬤直呼「真可怕」。

警方還讓長輩坐上駕駛座，實地體會從大型車的高度，根本看不到機車的「視野死角」，而且大型車轉彎時，前後輪不會在同一個軌跡上，內側前輪經過的半徑較大，後輪半徑較小，兩者的差距就是「內輪差」，越大型的車輛，內輪差就越大，因此位在車側的行人或是騎士，很容易就因視野死角或內輪差而被大車擦撞，不得不慎。

交大統計，統計今年1至10月，大型車全般交通事故發生1740件，其中A1類(造成人員死亡)13件、14人死亡，A2類(造成人員受傷)300件、355人受傷，A3類(只有車子受損)1427件。

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