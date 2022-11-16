惡劣！南投盜伐紅檜扁柏　兩山老鼠集團11人被起訴

▲檢、警、移、林等單位聯手破獲2起失聯外籍移工參與之紅檜樹瘤、台灣扁柏盜伐集團。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

檢、警、移民署、林務局等單位聯繫平台，於7至9月間連續破獲2起失聯移工組成的山老鼠集團：分別為屈姓等失聯外籍移工及台灣人組成之8人盜伐集團，及黎姓等3名失聯外籍移工組成之盜伐集團，於南投仁愛鄉境內盜伐、竊取包括貴重木紅檜樹瘤、臺灣扁柏等，日前經偵查終結，南投地檢署檢察官分別提起公訴。

起訴書指出，屈姓等4名越南籍失聯移工、阮姓越籍移工、楊姓男子等3名台籍男子，共組8人盜伐集團，於9月7日前往仁愛鄉春陽村某登山口，先推由屈男等3人進入南投林管處轄管之濁水溪事業區第21、25林班地，阮男再於9月12日進入該林班地，砍伐、鋸切貴重木紅檜樹瘤15塊，總重126.94公斤。

上述4人於9月16日將竊得之樹瘤背負下山，約下午4時許抵達春陽村登山口，遭警方攔查，當場扣得紅檜樹瘤、背包等物證；檢察官陳俊宏訊後向法院聲請羈押2人獲准、1人責付南投縣專勤隊收容、1人另案發監執行，並經偵訊2個月後認定8人均違反《組織犯罪防制條例》、《森林法》第52條之「結夥2人以上，為搬運贓物，使用車輛竊取森林主產物貴重木」罪嫌，提起公訴。

同為越籍失聯移工的黎姓男子則夥同數名不詳年籍人士，於7月11日之前就潛入濁水溪事業區第29、30林班地，砍伐、鋸切貴重木台灣扁柏角材、樹瘤共30塊，總重394.07公斤；眾人於7月11日凌晨將竊得之角材、樹瘤背負至仁愛鄉中華巷，由另2名男子分別駕駛車輛運送，但警方隨即於凌晨4時5分許攔查。

同夥的不詳年籍人士則趁隙逃逸，警方當場扣得上開扁柏角材、樹瘤、挫刀、鍊條等物，檢察官訊後向法院聲請羈押黎男和另一名黎姓男子、潘姓男子等3人獲准，且首謀黎男竟冒名應訊企圖脫罪，但仍遭識破；檢察官張姿倩認為3人均違反《森林法》第52條之「結夥2人以上，為搬運贓物，使用車輛竊取森林主產物貴重木」罪嫌，黎男另涉《刑法》偽造文書罪嫌，提起公訴。