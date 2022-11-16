大陸下調診斷標準致2億民眾「一夜變成高血壓」　官方急改口

▲大陸下調診斷標準致大量民眾「一夜變成高血壓」。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家心血管病中心、中國醫師協會等機構13日發布《中國高血壓臨床實踐指南》，明定大陸成人的高血壓診斷界值由≥140/90mmHg下調至≥130/80mmHg。按照新標準，將使大陸高血壓人數暴增2億多人達到4.9億人。對此，大陸國家衛健委昨晚（15日）發布消息否認該說法。

《中國高血壓臨床實踐指南》是由大陸國家心血管病中心、中國醫師協會、中國醫師協會高血壓專業委員會、中華醫學會心血管病學分會、海峽兩岸醫藥衛生交流協會高血壓專業委員聯合發布。指南除了對高血壓的診斷標準作出調整，也改變了藥物治療標準：對血壓130-139mmHg/80-89mmHg範圍合併0至2個心血管危險因素者，生活方式干預3至6個月後血壓仍不達標的，立即啟動降壓藥物治療。

據《澎湃新聞》報導，由於調降高血壓診斷標準，意味著更多人需要及時接受高血壓的治療，早期發現早期治療，能有效減少高血壓導致的心血管疾病，但暴增2億多患者和大量用藥群體，醫療費用及藥費的支出都是驚人的天文數字，大陸醫保也面臨巨大的挑戰。

大陸國家衛健委昨晚（15日）發布消息否認，國家對於高血壓等疾病診斷標準的制發有規範程序要求，上述說法是由專業機構、行業學協會、個人等自行發布的指南、共識等，為專家的研究成果，不作為國家疾病診斷標準。

通報解釋，目前，成人高血壓診斷標準未有進行調整，將繼續做好高血壓的預防和早期干預，加強高危人群和患者的健康管理，有效減少由高血壓導致的心腦血管疾病的發生發展，切實保障人民群眾身體健康。

對此，中國高血壓聯盟主席王繼光表示，高血壓診斷標準的下調不僅不符合中國高血壓控制的國情，且會大幅增加高血壓防控的疾病負擔，「無論從學術論據還是經濟效益來看，130/80mmHg的標準都沒有任何討論的必要性，因為這不只是一個學術問題。」