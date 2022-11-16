　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大陸下調診斷標準致2億民眾「一夜變成高血壓」　官方急改口

▲▼ 高血壓,心臟病,血壓器,量血壓 。（圖／免費圖庫pixabay）

▲大陸下調診斷標準致大量民眾「一夜變成高血壓」。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家心血管病中心、中國醫師協會等機構13日發布《中國高血壓臨床實踐指南》，明定大陸成人的高血壓診斷界值由≥140/90mmHg下調至≥130/80mmHg。按照新標準，將使大陸高血壓人數暴增2億多人達到4.9億人。對此，大陸國家衛健委昨晚（15日）發布消息否認該說法。

《中國高血壓臨床實踐指南》是由大陸國家心血管病中心、中國醫師協會、中國醫師協會高血壓專業委員會、中華醫學會心血管病學分會、海峽兩岸醫藥衛生交流協會高血壓專業委員聯合發布。指南除了對高血壓的診斷標準作出調整，也改變了藥物治療標準：對血壓130-139mmHg/80-89mmHg範圍合併0至2個心血管危險因素者，生活方式干預3至6個月後血壓仍不達標的，立即啟動降壓藥物治療。

據《澎湃新聞》報導，由於調降高血壓診斷標準，意味著更多人需要及時接受高血壓的治療，早期發現早期治療，能有效減少高血壓導致的心血管疾病，但暴增2億多患者和大量用藥群體，醫療費用及藥費的支出都是驚人的天文數字，大陸醫保也面臨巨大的挑戰。

大陸國家衛健委昨晚（15日）發布消息否認，國家對於高血壓等疾病診斷標準的制發有規範程序要求，上述說法是由專業機構、行業學協會、個人等自行發布的指南、共識等，為專家的研究成果，不作為國家疾病診斷標準。

通報解釋，目前，成人高血壓診斷標準未有進行調整，將繼續做好高血壓的預防和早期干預，加強高危人群和患者的健康管理，有效減少由高血壓導致的心腦血管疾病的發生發展，切實保障人民群眾身體健康。

對此，中國高血壓聯盟主席王繼光表示，高血壓診斷標準的下調不僅不符合中國高血壓控制的國情，且會大幅增加高血壓防控的疾病負擔，「無論從學術論據還是經濟效益來看，130/80mmHg的標準都沒有任何討論的必要性，因為這不只是一個學術問題。」

►「公主洗髮泡泡」3瓶811元！洗出夢幻秀髮就靠它

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
北漂護師殺已婚牙醫男友！姑媽奔400km求輕判：她是一張白紙
魔獸趴趴走「都沒戴口罩」　指揮中心回應了
許瑋甯破尺度脫了！　「上半身只穿內衣」解褲頭
團團乖乖伸掌「扶籠量血壓」　動物園曝最新病況
戶外口罩要鬆綁了！　王必勝：最快11月底實施
季芹轉戰當啦啦隊女神！　揭林襄私下面：一轉頭立刻收起笑容
托福考不過...富二代赴美「洗學歷」　7年進不了大學被騙18
快訊／今增69死！　本土+22631「比上周減少8.7%」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸下調診斷標準致2億民眾「一夜變成高血壓」　官方急改口

網購買一送一！新褲子內藏「原味蕾絲內褲」　她崩潰退貨商家神回

2022胡潤慈善榜公布　劉強東年捐655.6億成「中國首善」

往返兩岸「CT值≥35」新規18日上路　國台辦：48HR內改1次核酸檢測

露營一半遇封城！他們「野外求生22天」靠偷菜活下來

習拜會釋放何種訊號？　國台辦：追求「和平方式」實現國家統一

26歲女孩返鄉助農被嘲「又黑又醜」　堅持3年逆襲賣出150萬公斤農產

重慶副區長遭爆攔外地車　怒斥「回去！否則公安來拘留你們」

15歲高中生學校中詭消失…「人間蒸發1個月」警地毯式搜尋無發現

比亞迪半導體終止IPO　優先擴大晶圓產能

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

苗栗弱勢清潔工選里長　「看不慣有人比我智障」

桃園誦經師父強拉進死角！ 葬儀社女員工求救Siri逃跑

為魔獸霍華德強化核心、有氧　雲豹體能教練製「專屬菜單」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

柴犬換毛期「綿羊是你？」　寵物美容每梳一下全是毛

大陸下調診斷標準致2億民眾「一夜變成高血壓」　官方急改口

網購買一送一！新褲子內藏「原味蕾絲內褲」　她崩潰退貨商家神回

2022胡潤慈善榜公布　劉強東年捐655.6億成「中國首善」

往返兩岸「CT值≥35」新規18日上路　國台辦：48HR內改1次核酸檢測

露營一半遇封城！他們「野外求生22天」靠偷菜活下來

習拜會釋放何種訊號？　國台辦：追求「和平方式」實現國家統一

26歲女孩返鄉助農被嘲「又黑又醜」　堅持3年逆襲賣出150萬公斤農產

重慶副區長遭爆攔外地車　怒斥「回去！否則公安來拘留你們」

15歲高中生學校中詭消失…「人間蒸發1個月」警地毯式搜尋無發現

比亞迪半導體終止IPO　優先擴大晶圓產能

把握「關渡花海」最後時光！一年一度雪白波斯菊＋山巒雲海美翻了

遭綠營質疑為鐵路地下化設路障　張善政反批鄭文燦未積極協調

6少年突然闖家中「暴打性侵13歲少女」 　現場用手機拍片分享

2023兔年財運出爐！命理專家：「5生肖」準備賺大錢

蔡英文：11月26日返鄉投票　「為家鄉挺身而出」

美智庫解讀拜習會：短期關係回穩　長遠難有交集

高虹安政見會批林智堅「只在乎可拍照打卡的政績」　國小6年蓋不好

徐佳瑩罕見曝光「內心私密話」超悲傷：我覺得我沒辦法面對

「明年房價不會跌！」　他點名一縣市：籌碼最亂

Tiffany青銅腐蝕掛鎖雕塑藏驚喜　打開被鑲鑽、沙弗萊石手環閃到

奴才拿逗貓棒當釣竿甩動　6主子緊盯「神同步擺頭」

大陸熱門新聞

正妹嫁大12歲舅舅　「8年生3孩」現況曝

露營遇封城！他野外求生22天靠偷菜維生

高中生學校中詭消失…人間蒸發1個月最後身影曝

陸發現全球新物種！新型蟑螂畫面曝

女主播「同時交往10男」　真面目曝光

他慘被戴綠帽！騎車3天3夜追出軌妻

發現網路被鄰居偷用怒改密碼　他收到紙條秒後悔

特斯拉驚悚「鬼駕駛」！時速突飆198...致2死3傷

50歲男叼菸跑42km完賽　歷年成績曝

爸媽揪女兒3P　毀三觀139張照片外流

「小三通」準備好了！　陸業者：等台灣同意

醫生一眼看出鄰桌女長腦瘤！曝3關鍵特徵

26歲女孩返鄉助農被嘲「又黑又醜」 堅持3年逆襲賣出150萬公斤農產

更多熱門

相關新聞

他天天吃蔬菜「血壓突飆150」！1舉動害數值飆高

他天天吃蔬菜「血壓突飆150」！1舉動害數值飆高

冬天一到，最讓人停不下來的美食之一就是各種鍋物，包括薑母鴨、羊肉爐等。不過，醫師們總是提醒三高患者，吃火鍋一定要特別留意，當下雖然不會感覺鹹，但實際上的鈉含量可能高得嚇人。有高血壓患者就因為天天以煮火鍋的方式吃蔬菜，看似無礙，檢查報告的數值果然飆高。

吃粥「別配4類小菜」！醫示警：血壓不降反升

吃粥「別配4類小菜」！醫示警：血壓不降反升

孕媽健康關乎胎兒　台東孕婦高血壓險傷胎兒

孕媽健康關乎胎兒　台東孕婦高血壓險傷胎兒

不是味精！「外食口渴元兇」是它

不是味精！「外食口渴元兇」是它

40歲男一直聽到「ㄍㄧㄍㄧ聲」！醫檢查：有腫瘤

40歲男一直聽到「ㄍㄧㄍㄧ聲」！醫檢查：有腫瘤

關鍵字：

高血壓

讀者迴響

熱門新聞

《全明星》2宮鬥內幕！林玉書遭女隊友霸凌趕離場

林玉書爆被《全明星》女隊友排擠！

91歲嬤長7公分巨角！仙界轉診單指定仁醫救她

「永和IU」陳紫渝緊貼合照曝光　男主角激似爆哥

阿嬤電話求救：家裡有蛇　孝孫見本尊傻眼

逢甲「劈9女教授」狂言：高學歷把妹很Easy　獵艷限定1條件

透天厝沒人住「鄰居車輪流停免費」！1招擊退有效

正妹嫁大12歲舅舅　「8年生3孩」現況曝

組渣男群組教戰外遇　知名教授偷吃9女趕妻小出門

大咖金曲歌后「車內激情天王男偶像」全被拍！4線索揭秘

錢帥君神隱10年變億萬貴婦！男友洗錢逃亡

富豪尪心臟病逝「留1145億遺產」！59歲女星拒接手

老牌LED廠新世紀　宣布破產

快訊／金馬知名導演張志勇離世！

台南牛肉麵10人吃2270元走光　老闆傻眼尋人

更多

最夯影音

更多
魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT
東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面