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波蘭遭炸下一步？　北約「集體防衛條款」觸發條件曝光

▲▼北約在馬德里峰會上，正式邀請芬蘭、瑞典加入。（圖／路透）

▲北約在今年的馬德里峰會上，正式邀請芬蘭、瑞典加入。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

波蘭靠近烏克蘭的邊境村莊普熱沃多夫（Przewodów）15日遭飛彈襲擊、釀成2死，儘管同時間俄軍正對烏克蘭全境發動開戰以來最猛烈轟炸，但尚無足夠證據釐清責任歸屬，莫斯科也否認涉案。若證實波蘭遭攻擊，北約是否援引「集體防衛條款」，導致烏俄戰爭進一步升級，引發國際關注。《天空新聞》也分析此案2大可能性及條款觸發條件。

北約第5條款、也就是集體防衛原則規定，「針對任何一個成員國發動的武裝攻擊，應被視為對全體成員國發動的武裝攻擊」，各成員國能夠依據《聯合國憲章》採取必要行動，包括動用武力，以維持北大西洋的安全。

不過，北約第5條款並不會被自動觸發，因為在此之前還有第4條款規定，只要任何成員國認為自身領土完整性、政治獨立或安全性受到威脅，將可召開會議與各成員國共同協商，並在取得全體共識後做出決策。而在歷史上，北約第5條款僅被援引過一次，也就是2001年911恐怖攻擊事件。

北約發言人15日深夜透露，秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）應波蘭依據第4條款的要求，於16日在布魯塞爾主持緊急會議。

▲▼波蘭邊境村莊普熱沃多夫遭2枚飛彈攻擊，導致至少2人死亡。（圖／路透）

▲波蘭邊境村莊普熱沃多夫遭2枚飛彈攻擊，導致至少2人死亡。（圖／路透）

英國退役軍官、前聯合部隊司令部司令巴倫斯爵士（General Sir Richard Barrons）表示，技術專家確認這枚武器究竟是什麼、如何抵達波蘭以及背後意圖之後，「北大西洋理事會及北約成員國才會對此採取明確立場。因為太早這麼做的話，暗示著他們準備在不了解事實的情況下，決定了一些非常重要的事情。」

巴倫斯爵士認為，俄國不太可能隨便瞄準一個人口僅400的村莊穀倉，發動與北約的戰爭，「但如果俄羅斯已經決定這麼做，那我們的世界正在發生1個月前無人能夠想像的轉折。更可能的是一枚導彈失控，故障或偏離方向，最終出現在波蘭，並且帶來悲慘後果。」

▲▼波蘭村莊「Przewodów」鄰近烏克蘭邊界。（圖／翻攝Google Maps）

▲波蘭遭彈襲的村莊鄰近烏克蘭邊境。（圖／翻攝Google Maps）

英國退役軍官、前陸軍總參謀長丹納特將軍（Lord Richard Dannatt）也指出，現階段最重要的是，各國持續透過公開及秘密管道持續對話，釐清事發原因及經過，並且謹慎評估如何回應。

丹納特認為，本案發生有2種可能性，其一是俄羅斯的失誤，其二是俄羅斯在試探北約，「現代科技非常精準，很難解釋這可能是一場意外。若這並非意外，而是對西方反應的考驗，就會是需要非常、非常謹慎考慮的事情。我們需要冷靜的頭腦，確保這場可怕的戰爭不會因為誤判而升級。」

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