逢甲「劈9女教授」鹹濕對話曝光！　揭露他表現不好

▲吳宏偉（右）與多名女子互傳鹹濕訊息，被妻子發現後一狀告上法院。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣第一人榮獲「IEEE MTT-S傑出年輕工程師獎」的前逢甲大學電機系教授吳宏偉，遭爆桃色醜聞！投訴人A小姐指出，吳妻抓包丈夫與9名女子有外遇或性關係，當中還有許多鹹濕對話，在她提告後都被法院認證，成為侵害配偶權的鐵證！

▲被學界譽為明日之星的型男教授吳宏偉，爆出外遇劈腿9女的醜聞。

吳妻的閨密A小姐表示，吳與妻子交往10年後，於2009年結婚，並買下台南市東區的透天厝作為新婚居所，婚後妻子除擔任台灣半導體中心的行政助理外，大部分時間都在陪伴孩子，家計則由當時擔任崑山科大電機系教授的吳負責，生活尚稱單純。

▲原在崑山科大（圖）任職的吳宏偉，在群組鼓吹友人利用教授身分把妹外遇。

但去年1月間，吳宏偉突然向妻子提出離婚並截斷金援，隨後於2月轉至逢甲大學電機系任教；妻子對此相當錯愕，亟欲知道原因，無意間想起吳曾告訴她自己的手機密碼，於是解鎖先生的手機查看，意外發現吳在2020年12月底至去年2月間，竟分別與9名女子發生性行為或婚外情。

▲吳宏偉與外遇女子傳訊息，毫不避諱討論2人性愛過程。

A小姐翻開判決書指出，最令吳妻心碎的，是一條條經過法院認證的露骨鹹濕對話，如先生傳訊息給外遇女子說：「超想念，妳真的性感尤物，又有氣質，實在好吸引我」「呀，好想舔，我突然覺得我們應該拍性愛影片，一定很刺激」「親愛的好久沒有抓我的GG了」「我今天表現很差耶。果然是太久太久沒有XX好慘」等大量不堪內容，讓吳妻完全無法相信這些如同A片台詞的對話，竟出自平時文質彬彬的先生。



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