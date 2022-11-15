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身價3.84兆元！　亞馬遜創辦人貝佐斯宣布：將捐出大部分身家

▲▼亞馬遜創辦人傑夫貝佐斯（Jeff Bezos）和女友蘿倫桑契斯（Lauren Sanchez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞馬遜創辦人貝佐斯和女友桑契斯共同受訪。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）接受美媒獨家訪問，今年身價1241億美元（約新台幣3.84兆元）的他表示，將在有生之年捐出大部分身家幫助對抗氣候變遷，以及為可以團結社會和政治分歧的人提供支持。

貝佐斯14日在CNN獨家專訪上首次對外公開自己的捐贈意向，當被問到是否有意在有生之年內捐出大部分身家，他回答，「對，我願意。」他和伴侶桑契斯（Lauren Sánchez）共同接受訪問，並表示兩人致力讓自己有能力作出如此規模的捐獻。

貝佐斯過去因為沒有和全球數百名富豪一樣簽署《捐贈誓言》（Giving Pledge），飽受外界批評。貝佐斯更因此再次被與全球首富馬斯克（Elon Musk）相提並論，同樣被指是吝嗇的富豪，這次他表達捐贈大部分身家給氣候變遷慈善機構的決定，引起各界關注，不過他與伴侶並未說明會將錢捐給那些特定慈善機構，或者在何時捐出多少錢。

獨家專訪上線同一天，《紐約時報》引述知情人士指出，疫情間業績創新高的亞馬遜，最快將從本周開始裁員，規模約1萬人，將是該企業史上最大規模的裁員，主要對象為設備、零售和人力資源部門。

預計被裁的1萬人，約占亞馬遜公司員工總數3％，占其全球逾150萬名員工（時薪員工占多數）的1％以下。

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