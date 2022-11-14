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台南市議員候選人現金買票聲押被駁回　檢抗告又吞敗

▲台南地檢署查獲市議員現金賄選案，以涉犯選罷法且有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，向台南地院聲請羈押禁見被裁定駁回，經抗告台南高分院也被駁回。（圖／記者林悅攝）

▲台南地檢署查獲市議員現金賄選案，以涉犯選罷法且有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，向台南地院聲請羈押禁見被裁定駁回，經抗告也被駁回。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢署查獲市議員現金賄選案，第13選區（山地原住民區）某市議員候選人，以每票現金新台幣1萬元至1萬5千元不等代價，行賄具有山地原住民選舉權選民，涉犯選罷法且有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，向台南地院聲請羈押禁見被駁回並將被告釋放，檢方提抗告，台南高分院14日下午再裁定駁回。

台南高分院刑庭長庭長陳連發指出，被告雖否認犯行，惟依據被告部分之供述、相關證人之證述，及卷附通訊監察譯文、警方蒐證照片、選舉人名冊、幹部名單等各項證據所示，已足認被告涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之罪嫌疑重大。

惟檢察官聲請羈押之犯罪事實，業經2名證人於偵查時具結證述明確，並有證據可證，此部分犯罪事實尚無晦暗不明之處。而本案有關係之其他6名證人，亦經檢察官偵訊在案，又有相關之電子檔案紀錄、LINE對話紀錄等證據，扣押在案。而檢方抗告雖以被告知悉2名證人之住處及聯絡方式，無法排除被告有影響證人證詞之可能性，然檢方並未說明有何客觀、具體事實足認證人可能受被告影響而更易證詞之危險，僅憑臆測之詞，即為此推斷，尚嫌無據。再者，其他人是否為知情之共犯，已有上述證據可供參酌勾稽，且未見檢察官提出具體說明，被告就此部分何以有勾串共犯或證人之虞？檢方抗告所稱並非有據。

另檢察官聲請羈押之理由雖謂尚有許多「潛在之選舉權人」可能已收受被告之賄款等語，惟檢察官之羈押聲請書、抗告書均未指明尚有哪些未到案之選民待查，及有何事實足認被告與哪些未到案之選民有勾串之虞，至選舉人名冊中雖有「✓」記號，然此之可能性有多種，尚難以此推認即為所謂「潛在之選舉權人」，綜上所述，難認被告有何刑事訴訟法第101條第1項第2款之羈押原因。一審駁回檢察官羈押及禁止接見、通信之聲請，並無違誤，本件抗告並無理由，應予駁回，本案不得再抗告。

據了解，台南地檢署檢察官錢鴻明11月間接獲檢舉本屆台南市議員選舉第13選區（山地原住民區）某市議員候選人行賄選民情資，經掌握具體事證後，於12日指揮台南市調查處、南部地區機動工作站、台南市警刑事警察大隊、新營分局、永康分局、第六分局、南檢黑金組檢察事務官，持搜索票前往候選人競選總部等處所執行搜索，並拘提市議員候選人及其助2人，傳喚鍾姓等17位選民釐清案情。

經檢察官偵訊後，認該名市議員候選人於9月至11月間，以每票現金新台幣1萬元至1萬5千元不等之代價，行賄台南市境內具有山地原住民選舉權之選民，企圖以此影響選舉之結果，認該市議員候選人涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪之罪嫌重大，且有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，於13日凌晨向台灣台南地方法院聲請羈押禁見，台南地院下午4時左右裁定承回檢方聲請，釋放被告。

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