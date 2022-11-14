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女兒與男友私奔！父敲門才發現「已被分屍成35塊」　丟森林找不回

▲▼26歲女子莎拉達（Shraddha）遭男友普納瓦拉（Aftab Ameen Poonawalla）殺害分屍。（圖／翻攝自推特）

▲26歲女子莎拉達（Shraddha）遭男友普納瓦拉（Aftab Ameen Poonawalla）殺害分屍。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

印度日前發生一起駭人聽聞的分屍案，孟買一名女子在工作場合認識男友，結果家人不同意兩人關係，她便選擇和男友私奔。沒想到才過沒多久，她就在爭吵之中被男友勒斃，還遭到對方分屍成35塊，且男方還連續18天在半夜2點跑到森林裡，將屍塊分批丟棄。

根據NDTV報導，26歲女子莎拉達（Shraddha）在工作場合認識了28歲的普納瓦拉（Aftab Ameen Poonawalla），兩人迅速墜入愛河，但莎拉達的家人並不同意兩人的關係，所以她選擇韓男友私奔到德里，展開了同居生活。

沒想到當莎拉達的父親在11月8日前往尋找女兒時，卻發現女兒住處的大門被上鎖，他在連絡不到女兒的狀況下，立刻前去報警，才讓普納瓦拉的惡行曝光。原來兩人在5月時大吵一架，普納瓦拉竟直接將莎拉達勒死，還將屍體切成35塊。

警方指出，普納瓦拉買來一個300公升的冰箱，將莎拉達的屍塊冰起來，接著在每天半夜2點時，將屍塊分批丟棄至鄰近的梅勞里森林（Mehrauli forest）。目前警方已經將他逮捕，並依照殺人罪嫌起訴。

警方表示，他們已經在森林中發現一些殘骸，但不清楚是人類還是動物的遺骨，仍必須等待進一步鑑定。據了解，普納瓦拉曾受過專業廚師訓練，但他作案用的刀具目前仍未尋獲。

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