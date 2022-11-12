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印度驚現獨眼羊寶寶！兩顆眼珠擠前額眼窩　背後原因曝

記者葉睿涵／編譯

印度蘇坦普爾（Sultan Pur）一位農民驚訝發現，他農場新誕生的山羊居然只有一隻眼睛，而這不尋常的消息也迅速傳遍了整個社區，吸引了不少當地居民前來圍觀。

據《每日星報》報導，這頭「獨眼山羊」在10日上午降生的。牠的長相與其他小羊不同，眼睛並不長在臉的兩旁，而是前額中心有單獨一隻的大眼，裡面有兩個眼球，而且還是單眼皮，讓牠看起來和希臘神話中的獨眼巨人有些類似。

主人馬拉塔（Umesh Maratha）表示，自己飼養山羊多年，還是第一次見到這樣獨特的小羊，讓他一開始還感到有些害怕。更令人嘖嘖稱奇的是，這頭小羊的哥哥出生時並沒有任何畸形，外表完全正常。

事實上，印度其他地區過去也曾有「獨眼山羊」出現。資料顯示，這些山羊寶寶之所以一出生就只有一隻眼睛，是因為基因出現缺陷所致。牠們的大腦在發育時無法分化成2個半球，頭骨只形成了一個單一的眼窩，才導致山羊出現獨眼畸形（cyclopia）。

幸運的是，儘管這頭小山羊的的外表相當奇特，但牠的健康狀況並沒有任何異常，未來也能過上正常生活，不過小羊不尋常的長相已傳遍了整個地區，並吸引不少人前來一探究竟。

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