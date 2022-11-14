拒絕賄選！南投民眾黨候選人扮美國隊長　簽乾淨選舉宣言

▲台灣民眾黨南投縣議員候選人簡千翔化身「美國隊長」，並於「乾淨選舉宣言」簽名宣誓。（圖／翻攝「簡千翔」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

距9合1地方大選僅剩不到12天時間，各縣市賄選傳聞也不絕於耳，南投縣警局日前公布，迄11月9日止於查察賄選部分共查獲13件24人；台灣民眾黨於南投唯二的縣議員候選人簡千翔今出面簽署「乾淨選舉宣言」，強調自己清白參選、絕不買票，也歡迎其他候選人一起響應「不買票的選舉」。

簡千翔為南投縣第一選區（南投名間區）縣議員候選人，今天以一身漫威人物「美國隊長」勁裝現身召開記者會；他表示，因為美國隊長是正義的化身，希望可以用他的盾牌杜絕阻擋所有買票歪風、不畏懼惡勢力，可以有一場乾淨的選舉。

簡千翔透露，南投縣每屆選舉的賄選花招層出不窮，在拜票時就常耳聞有些候選人在買票，坊間更長期有「選議員買票不一定會上，但不買票一定選不上」的傳言，37席縣議員能不買票、憑實力當選的，可能寥寥可數。

簡千翔說，當然也會擔心因為堅持不買票而落選、心理壓力很大，但絕不會向如此選風低頭、用鈔票換選票，「因為這是縣政和選風向下沉淪的根本原因。」他強調自己是「三寶爸」，如果為了勝選就買票，如何教育孩子「選舉原來不是選賢與能，是選誰的鈔票多」。

簡千翔呼籲所有的候選人，應該都要乾淨、正向地來競選，他希望拋磚引玉，邀請所有的候選人一起到他的服務處簽下乾淨選舉宣言。