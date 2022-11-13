撤出赫爾松成「普丁重大恥辱」　對烏俄代表什麼？戰局分析一次看

▲ 俄軍自赫爾松撤離。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯9日宣布撤出侵烏初期就佔領的赫爾松，放棄約40%土地並退到第聶伯河東岸，成為普丁又一次重大挫敗，也是烏軍9月在北部哈爾科夫地區大舉反攻後最重要進展。針對俄軍撤出對戰局的影響，CNN分析指出，這雖對俄軍行動造成打擊，烏軍仍難以越過第聶伯河，且在基礎設施遭受嚴重破壞的情況下，烏克蘭在赫爾松還面臨大規模重建任務。

對俄羅斯代表什麼？

俄方雖稱撤軍是為節省資源並部署到其他前線，卻對莫斯科在烏克蘭的行動造成打擊。

赫爾松短短幾周前才被俄國併吞，如今約1萬平方公里土地重回烏克蘭手中，西方提供烏克蘭的精準火砲也進入克里米亞射程內。

然而，俄軍仍控制赫爾松地區約60%土地和第聶伯河南部及東部，包括亞速海沿岸。只要俄軍控制第聶伯河東岸並加強防禦，烏軍就很難攻破這條向克里米亞輸送淡水的運河。

轉移至東岸將使俄軍更容易補充兵力及恢復縱深防禦，而烏軍一旦試圖穿越第聶伯河，必將付出高昂代價，使其望之卻步，因為衛星影像可見，俄軍已經沿河段挖好戰壕，碉堡哨所四處可見，附近居民則被強行趕出家門。

莫斯科部分鷹派人士對撤軍表示遺憾，認為這是一種恥辱，但部分過去曾批評國防部的人士已經接受這項行動。車臣領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）就表示，俄國入侵部隊的新指揮官蘇洛維金將軍（Sergey Surovikin）做出艱難但正確的選擇，拯救上千名士兵，且在赫爾松難以作戰，尤其是在沒有穩定補給路線的情況下。

▲ 赫爾松居民喜迎烏軍。（圖／翻攝推特）

對烏克蘭代表什麼？

澤倫斯基表示，11日是烏克蘭歷史性的一天，「我們正在收復國家南部，正在收復赫爾松。」

這是烏軍9月在哈爾科夫大部分地區閃電反攻後又一次巨大勝利，將有助加強國際社會對烏支持，儘管美國官員正呼籲澤倫斯基軟化談判措辭。

在赫爾松取得成功也可能讓筋疲力竭的烏克蘭部隊有稍作喘息的機會，並將注意力重新轉移至仍上演激戰的東部頓巴斯。

但俄軍擁有大量武器和數萬人的動員兵部隊，能夠投入戰鬥，且對烏克蘭基礎設施的打擊使許多地區電力和供水岌岌可危。烏克蘭正陸續取得西方援助的先進防空系統，但仍有大片地區需要防禦。

▲ 最新衛星照可見俄軍撤退後，赫爾松多座大橋和水壩被炸毀。（圖／路透）

烏克蘭在赫爾松還面臨大規模重建任務，因為俄軍摧毀關鍵基礎設施，還埋下大量地雷。11日的Maxar衛星照及其他照片顯示，過去一天內至少7座橋梁被毀，其中4座橫跨第聶伯河。

赫爾松地區新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）橫跨第聶伯河的關鍵大壩也再度遭到破壞，一旦被毀將導致東岸爆發大洪水，且無法供應札波羅熱核電廠用來冷卻反應爐的水。

CNN指出，烏克蘭今夏對俄軍補給倉庫、鐵路樞紐及橋梁發動遠程攻擊，為收復赫爾松奠下基礎，目前也在盧甘斯克使用相同策略。烏軍在赫爾松和哈爾科夫的勝利表明，烏軍擁有與俄軍不同的戰術敏捷性，在戰場情報上也遠遠超越俄方。

俄軍侵烏以來的無情轟炸無疑已經殺死數萬名烏克蘭士兵，尤其是在頓巴斯，但在目前南部前線戰局如此有利烏軍的情況下，同樣的戰略恐怕很難實現普丁的目標。

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