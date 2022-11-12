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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「18歲公民權」修憲首場發表會　今晚7時登場「沒有反方代表」

實習記者李密／台北報導

我國有史以來第一場修憲案公民複決意見發表會12日晚上7點登場！針對憲法修正案公民複決第1案「18歲公民權」，中選會預計舉辦5場發表會，依法由立法院為正方代表，今天第1場意見發表會由民進黨立委洪申翰擔任正方首發，反方代表為行政院，但因政院持支持意見，所以不予派員，因此5場發表會都沒有反方代表。

▲▼明（13）日將舉行18歲公民權意見發表會。（圖／中央選舉委員會提供）

▲18歲公民權意見發表會共5場。（圖／中央選舉委員會提供）

中選會表示，18歲公民權，是我國歷史上，首次由公民複決的修憲案，具有歷史意義，中選會舉辦5場發表會分別由5家無線電視頻道進行轉播，讓18歲公民權的意見可以充分表達，提供投票權人足夠的資訊，可以做出自己的選擇。

中選會說明，立法院交付複決事項為「中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文修正案：第一條之一中華民國國民年滿十八歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。除本憲法及法律別有規定者外，年滿十八歲者，有依法被選舉之權。憲法第一百三十條之規定，停止適用。」。

意見發表會依法由立法院代表正方，相關政府機關或經許可設立辦事處之反對意見者代表反方。經由正、反雙方報名結果，正方由立法院推薦5位代表人，反方由行政院來函中選會表示，持支持意見不予派員，且未有依公投法第20條申請許可設立之反對意見者。

根據中選會規畫，第1場發表會於今晚7點率先在華視登場，主持人為中選會主委李進勇，由民進黨立委洪申翰代表立院擔任正方代表人。（直播網址

第2場發表會是15日（星期三）下午3點由台視轉播，中選會副主委陳朝建擔任主持人，民眾黨立委張其祿為正方代表人。

第3場在17日（星期五）上午10點由中視轉播，中選會委員黃秀端主持，時代力量立委王婉諭擔任正方代表人。

第4場是19日（星期六）下午3點由民視負責，中選會委員邱昌嶽擔任主持人，國民黨立委謝衣鳯為正方代表人。

壓軸場在22日（星期二）晚上7點，於公視轉播，中選會委員陳月端主持，支持意見辦事處推薦台灣青年民主協會理事長張育萌擔任正方代表人。

▼18歲公民權意見發表會。（圖／中央選舉委員會提供）

▲▼明（13）日將舉行18歲公民權意見發表會。（圖／中央選舉委員會提供）

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