淫男3萬求床上運動遭拒　KTV下藥硬上...她「斷電式昏迷」送醫

▲男子在KTV中迷姦女網友，遭法官重判。（示意圖／pixabay）

記者翁子皓／新北報導

新北市石姓男子開價3萬約女網友小花（化名）做「床上運動」，結果遭對方拒絕，後來他與小花到KTV唱歌時，趁機在啤酒中下藥，讓小花喝酒後「斷電式昏迷」，對其性侵。新北地院近日審結，依加重強制性交罪，判處石男有期徒刑7年4月，可上訴。

判決書指出，石男與小花透過網路認識，他在2月3日與小花約好以3千元為代價見面、唱歌，他接著問「運動」要多少錢，小花因為不想，隨口表示要3萬，石男討價還價，改問1萬5千元可不可以，仍遭小花拒絕。

石男在2月5日上午與小花在新北市某KTV見面，他趁小花去上廁所時，將含有二苯妥因成分的藥物摻入小花的啤酒中。小花從廁所回來喝酒時，發現酒中有異常苦澀的味道，和一開始喝到的味道明顯不同，但當下沒有想太多，過沒多久她就覺得頭暈目眩，之後就像斷電般，突然昏迷，失去意識。

石男對昏迷的小花性侵得逞，不料，小花持續昏迷不醒，讓他擔心小花狀況，於是在同日下午2時許，叫救護車將小花送醫。醫師在小花的血液中驗出含二苯妥因，這是一種抗癲癇藥物，服用後可能產生嚴重暈眩、嗜睡、神智不清、昏迷等副作用及中毒現象。

全案審理時，法官認為，石男在與小花約KTV之前，就詢問過小花是否願意發生性行為，可見有下藥迷姦的動機，之後石男為滿足私慾，竟在酒中下藥，利用小花無法反抗之際，對其性侵，行徑惡劣，非一時酒後亂性可以比擬，而小花陷入昏迷，直至當日傍晚才逐漸甦醒，可見石男所用的手段具有危險性，因此依加重強制性交罪，判處石男有期徒刑7年4月，可上訴。