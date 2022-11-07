接神秘訊息秒變下藥淫狼！頭埋雙腿磨蹭　女業務爬20m逃魔掌

▲男子在礦泉水下藥，迷昏女子後猥褻。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者翁子皓／台中報導

台中女業務小花（化名）因阿傑（化名）欠債不還，又避而不見，知道對方常躲在陳姓汽修工家，於是前往陳男家等候阿傑。不料，陳男竟起色心，下藥迷昏小花，以擦藥為由，徒手由上往下撫摸對方背部，還把頭埋在小花兩腿間磨蹭。台中地院近日審結，依強制猥褻罪，判陳男有期徒刑4年6月。

判決書指出，小花苦於阿傑欠錢不還，知道對方常到陳姓友人家聊天，於是在去年5月25晚間開車前往陳男家，請陳男打電話給阿傑，約他到陳男住處。阿傑到達陳男家門外，赫然發現小花的車停在附近，怕被小花討債，趕緊駕車離去，還傳訊息向陳男質問「她怎麼會去找你」。

陳男收到訊息後，知道阿傑今天不會出現，竟動起歪腦筋，趁小花上廁所時，將含有安眠、鎮定成分的不明藥劑加入小花飲用的礦泉水內。小花喝到加料的水後，產生頭暈、噁心嘔吐等症狀。

陳男以讓小花休息為由，扶小花進入房間內，再以擦藥為藉口由上往下撫摸小花的背部、還將頭埋在甲女兩腿間磨蹭。小花想反抗，但因藥效作用使不上力，只能儘量閃躲陳男的動作，直到凌晨才打電話向張姓友人求救。

張姓友人依據小花傳送的地址，找到陳男住處。小花精神恍惚間聽到友人的呼叫，用盡全身力氣，爬行約20公尺，到門邊奮力開門，總算成功脫離陳男的魔掌。

陳男的律師主張，小花事發後隔天晚上，獨自一個人前往陳男住處，不合常理，律師又說，根據證詞，小花當時爬了大概20公尺，才到門邊開啟門鎖，但陳男住處的門鎖距離地面約有半個人的身高，小花身體若是虛弱，如何有辦法站起來有半個人的身高打開門，質疑小花是否確實有意識不清的狀況。

法官調查，小花隔天返回陳男家，是為了取回眼鏡跟鞋子，另外當張姓友人前來營救小花時，小花見友人無法開門，縱使當時身體乏力，也會奮力開門，讓自己能逃離現場，且小花經友人載離陳男住處時，身體非常虛弱，實難想像小花為誣陷陳男，自行服用藥物，讓身體健康處於風險中。

法官認為，陳男利用小花前往其住處，請他聯絡阿傑到場商討處理債務的機會，下藥迷昏小花，強制猥褻，且犯罪後矢口否認犯行，毫無悔意，依強制猥褻罪，判陳男有期徒刑4年6月，可上訴。