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社會 社會焦點 保障人權

小王無套睡人妻　狂吸腳趾「全身我都愛」！法官因這點判免賠

腳趾頭,腳底板,睡覺,睡眠,腳（圖／達志／示意圖）

▲小王無套睡人妻，法官判免賠。（圖／達志／示意圖）

記者崔子柔／綜合報導

彰化一名郭姓男子日前發現妻子外遇，小王許男還都不戴套和妻子做愛，他氣得提告求償，結果法官認為，許男並不知道郭妻是已婚狀態，故判他免賠，另郭妻則須賠償45萬元。

根據判決書內容，郭男和妻子吳女7年前結婚，生了2個孩子，他平時靠開聯結車賺錢，長時間不在家，沒想到讓妻子大膽偷吃，今年2月他看見電腦中妻子和許男的對話和合照才知情。

郭男指出，2人對話中提到許男都沒戴套，妻子怕會懷孕，許男還說若懷孕就要娶妻子，並道歉說下次會買戴了舒服的保險套等。

許男另還說「你的全身上下我都很愛」、「你創立了我很多第一次，就不知道為什麼那時候特別想吃你腳趾，就越吃越...」，郭妻則回「太害羞了，你以前也都這樣跟你女朋友嗎」、「我能感覺到你真的很喜歡我」。

郭男氣得和妻子提出離婚，並向2人求償60萬元。吳女承認自己當時假裝單身，許男也說不知道對方已婚，否則不會明目張膽地用2人合照當Line頭貼，是到今年3月離婚後，吳女才告知先前有婚姻狀態。

法官認為，目前沒有證據可說許男先前就知道吳女已婚，但從2人對話可看出在有婚姻關係時，吳女就和許男發生性行為，因此判吳女須賠償郭男45萬元、許男免賠，可上訴。

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小王無套睡人妻吸腳趾：全身我都愛！　法官竟判免賠

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