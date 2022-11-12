今明高溫34℃　明晚東北風「北台驟降11℃」雨彈炸3天

▲今明兩天乾空氣籠罩「晝暖如夏」，高溫上看34度。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今明兩天乾空氣籠罩「晝暖如夏」，高溫上看34度。明天晚上受到東北風影響，大台北及東半部有局部短暫雨，雨勢持續到周三，溫度也會轉涼，高溫降至僅剩23度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今、明(12、13日)兩天乾空氣籠罩，各地晴朗穩定，「晝暖如夏」、各地區最高氣溫將推升至33、34度，「夜涼如水」，日夜溫差大；金馬有「平流霧」，西半部的局部「輻射霧」、夜濃晝散，皆應注意！今日各地氣溫：北部19至33度，中部21至34度，南部21至34度，東部19至32度。

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▲北台灣下周一高溫僅剩23度。

明晚起受東北風影響，大台北東側及東北部轉有局部短暫雨，下周一至周三(14至16日)大台北及東半部有局部短暫雨，局部地區有較大雨勢；桃園以南仍為晴時多雲的天氣。冷空氣雖不強(右圖)，北台仍轉涼，中南部氣溫稍降。下周三下午起至周五(18日)東北風減弱，天氣好轉、氣溫漸升。

▼12日4時真實色衛星雲圖(左圖)顯示，金馬及西半部有局部濃霧。4時累積雨量圖顯示，各地幾無降雨(右圖)。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

