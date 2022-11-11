滬台科技嘉年華　歡喜綻放日月光

記者趙禕/上海報導

一場跨越兩岸的數位科技嘉年華活動今天上海市日月光中心展開，除了有集科技、新知、教育和歡樂氣氛的嘉年華集市之外，還有展示兩岸青年活動的VLOG競賽頒獎和電競交流賽與IP形象設計大賽。這場活動將從11月11日持續進行到11月13日。

▲「2022滬台數位科技嘉年華」今天啟動。（圖／記者趙禕攝）

今天的活動在開始前，上海還下著雨，隨著活動的進行，雨停了，也重新見到藍天。活動由上海市台辦副主任王立新、上海市黃浦區委常委盧正，以及多位受邀出席的嘉賓一同按鈕啟動這場嘉年華會。上海市黃浦區台辦主任陳理在介紹活動的時候表示，希望以「數位科技」為橋樑，匯聚兩岸優秀數位科技企業，搭建一個新時代創新發展的多元化交流平台，從而助推在滬台企在疫情後時代經濟復甦，也希望吸引更多優秀數位科技人才交流聚合、凝聚智慧，帶動電競、新媒體等新業態的融合發展，為區域經濟作出新的貢獻。

▲上海市台辦副主任王立新、上海市黃浦區委常委盧正，以及多位受邀出席的嘉賓一同按鈕啟動這場嘉年華會。（圖／記者趙禕攝）

▼上海市黃浦區台辦主任陳理。（圖／記者趙禕攝）

在這場活動的前期預熱階段，就先透過小紅書和海燕博客公益發展中心舉辦了一場「海苔24小時」滬台兩地青年生活VLOG評選，將滬台兩地許多展示兩地青年積極向上生活方式和態度的VLOG視頻進行評選，並在今天舉行了頒獎典禮。

▲▼兩岸青年展顯的VLOG片段。（圖／記者趙禕攝）



▼小紅書黨委書記、公共事務總經理熊鍵為「海苔公益新星」獲獎者「蛋奶星星」頒獎。（圖／記者趙禕攝）



▼上海市台辦經濟處處長丁磊為「海苔新青年」獲獎者「減減脫口秀」、「住在海裡的Miss Cassie」頒獎。（圖／記者趙禕攝）



▼黃浦區委常委盧正為「海苔城市探索」獲獎者「小妮妮叫Susan」頒獎。（圖／記者趙禕攝）



▼上海市台辦副主任王立新為「海苔人氣博主」獲獎者「台灣女婿在上海」頒獎。（圖／記者趙禕攝）

來自台北內湖，娶了一位上海太太，以「台灣女婿在上海」獲得「海苔人氣博主」獎的林雲證表示，他想邀請更多年輕人拿起手機拍攝每天的生活發到平台上，讓很多人都能看見在這裡最真實的生活和每天快樂的日子，衷心希望更多台灣青年看見視頻之後一起到上海這個朝氣蓬勃的大城市一起奮鬥。

三天的活動裡，還將舉辦為打造滬港澳台青年共同參與的數位文化共建平台，輸出正向價值觀、弘揚民族精神的「2022滬港澳台青年電競交流賽」與「IP形象數位設計大賽」。這場「日月同輝」為活動主題的「2022滬台數位科技嘉年華」，希望藉此帶動兩地企業在未來的數位科技領域攜手激發出絢麗的光輝，共享民族復興的日月之華。

本次活動由上海市黃浦區台辦、黃浦區僑辦、黃浦區體育局、黃浦區文旅局指導，上海市台協黃浦區工委會、上海市黃浦海聯會香港聯會主辦，上海緯深展覽展示有限公司承辦，上海市黃浦海燕博客公益發展中心、黃浦·電競X聯盟、小紅書、上海日月光中心等企業組織共同協辦。來自快樂檸檬、宏碁電腦、威盛電子、趁燒歡樂燒肉、卡通尼樂園、喬山健身、冠捷電子等許多家知名的在滬台資企業齊聚上海日月光中心，將在這三天把這裡打造成一個歡樂嘉年華。

▲▼「2022滬台數位科技嘉年華」活動現場。（圖／記者趙禕攝）



▼「2022滬台數位科技嘉年華」活動現場。（圖／記者趙禕攝）

活動的啟動儀式後，上海市台辦副主任王立新、上海市黃浦區委常委盧正及與會嘉賓一起繞場感受這場嘉年華會展示的科技、新知，並歡迎大家一同到這裡參與這場盛會。

▲與會嘉賓觀看最新的宏碁Spatial Labs裸眼3D技術筆記本電腦展示，體驗人眼追蹤獨享3D，不用穿戴設備看3D效果的感覺。（圖／記者趙禕攝）

▼與會嘉賓聽威盛電子介紹智能車載視覺AI技術從傳統「嵌入式平台」到「人工智能嵌入式平台」的AI轉型。（圖／記者趙禕攝）