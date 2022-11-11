韓國瑜要到景美開講了！力挺戰將徐弘庭「時間、地點」曝光

▲林元敏主張3原則。（圖／翻攝自Facebook／搖滾教授林元敏-台北市大安文山市議員候選人）

記者曾筠淇／綜合報導

九合一大選倒數，候選人也紛紛在臉書更新動態！以台北第六選區（大安、文山區）來說，無黨籍市議員候選人林元敏就透露他日前幫員工加保；無黨籍的蘇恆分享自己的精神導師，並感謝對方鼓勵；國民黨的徐弘庭則表示，韓國瑜明天將會到景美開講，歡迎大家相聚同歡。

「搖滾教授」林元敏在臉書發文表示，他每天早上都會站在路口向民眾說明政策，而日前除了原本的行程外，還特地請助理去勞保局，幫4位勞工加保。即便選舉剩下不到20天，他仍認為有實質穩定的工作時數，就應該享有相對的勞保、勞退和健保保障。

林元敏提出3點，「負擔勞保雇主責任、負擔6%勞退提撥、依表現調整薪資」。他也形容，若只給得起香蕉，就只能請到猴子，「一直給香蕉，人都會變成猴子」，所以只要員工要好表現，雇主就應該要調整待遇。

而同樣是無黨籍的蘇恆則是分享許歷農老將軍的故事，日前她特地向103歲的許將軍請安，對方像是「行走的近代史」，為了國家和平發展奉獻一生。

蘇恆說，在她從政的7年裡，許將軍一直是她的精神導師，她更從對方身上理解到，「心中以國家、人民的利益為出發點，才真正能夠從城市長期發展的角度面對問題，才真正能夠沉著穩健的面對每一個挑戰。」同時，她也感謝許將軍的鼓勵，她今年要爭取為大安、文山服務的機會，並務實面對市政問題。

▲韓國瑜明天會到景美集應廟開講。（圖／翻攝自Facebook／徐弘庭）

另外，國民黨的徐弘庭也發文更新動態。他在臉書上直呼，「韓國瑜大哥回文山！」韓國瑜一直以來都對他很關心，即便行程滿檔，也撥空到熟悉的文山替他加油打氣。明天下午3時至4時30分，韓國瑜會到「景美集應廟：台北市文山區景美街37號」開講，歡迎大家來相聚同歡。

底下支持者也熱烈回應，「弘庭加油、高票當選！韓市長加油」、「徐弘庭加油！高票連任」、「韓市長加持！議員讚，加油！高票當選」。

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