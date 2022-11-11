謝謝台灣！　埃及、俄羅斯女婿合辦中東文化慈善晚宴

▲集合馬儁人（左起）、杜夢誼、何穆、李邦誼、奢樓府等多位中東文化藝術家共同舉辦《創》Strong中東舞蹈慈善晚會，並將演出盈餘捐贈給現代婦女基金會幫助受暴家庭服務計畫。（圖／何穆提供，以下同）

記者郭玲綪／採訪報導

這兩年多受到新冠肺炎疫情影響，許多藝文團體的演出受到很大的影響，其中也包含來自埃及的何穆所創辦的「Tw-Egy Folk Troupe - 中東傳統民俗舞團」。在台灣中東舞蹈界享有盛名的何穆，面對疫情衝擊，舞團要維持運作不容易，但何穆的舞蹈課程在防疫標準之下仍然持續運作，如今走過疫情紛擾，感念台灣給予他的養份與支持，何穆的「Tw-Egy Folk Troupe - 中東傳統民俗舞團」結合來自俄羅斯的長笛音樂家奢樓府、中東鼓演奏家馬儁人、擅長中東手鼓打擊暨中東地區民間舞蹈的女性演奏家杜夢宜；以及專長琵琶、烏德琴演奏的李邦儀，和多次受邀到俄羅斯等多國擔任演出嘉賓的佛朗明哥、中東肚皮舞舞蹈家錢小爐等知名藝術家。將在11月18日於台中市北屯好運來洲際宴展中心，共同舉辦《創》Strong中東舞蹈慈善晚會，並將演出盈餘捐贈給現代婦女基金會幫助受暴家庭服務計畫。

▲《創》Strong中東舞蹈慈善晚會，原汁原味呈現中東傳統音樂及舞蹈。

這次的演出由何穆擔任節目企劃，將中東地區的傳統舞蹈原汁原味呈現。埃及傳統舞蹈其實源自於日常生活，在歡度節慶時，簡單的律動就是舞步，身邊垂手可得的生活器皿就是樂器，透過聲響和節拍交織成具有特色的進行方式，現在透過舞台化的編排成了別開生面的文化體驗，也讓台灣的觀眾感受到中東文化的熱情與魅力。

▲來自埃及的台灣女婿何穆。

何穆是來自埃及的台灣新住民，在台已經有七年的時間，深刻的感受到台灣這塊土地如同他的家鄉，給予他很多的養分很多的溫情，讓他生根也讓他茁壯，在這七年的當中，他將他的藝術才華散播於台灣每一塊土地，不只登上2019屏東燈會的表演舞台，並以台灣為出發點，結合台灣原住民舞蹈帶領來自台灣的舞者們到其他國家進行了多次的藝術文化交流，順利了推廣了台灣給世界認識。

▲來自俄羅斯的台灣女婿奢樓府。

另一位同樣也是台灣新住民，來自俄羅斯的音樂藝術家Vadim奢樓府，主要演奏的樂器為長笛和薩克斯風，也玩愛爾蘭笛、黑管、鍵盤、鋼琴、爵士鼓、木箱鼓，也通曉俄羅斯的民俗樂器，是難得一見的全方位音樂人。

其他包含馬儁人、杜夢誼、李邦儀、錢小爐以及楊世媛，都是台灣在中東音樂及舞蹈有深厚底子的表演工作者。何穆與奢樓府在台灣深刻感受到，這塊土地給予他們的疼惜與展現自我的舞台，兩位來自不同國家的藝術家聯手，再加入國內多位在中東音樂以及舞蹈藝術上的知名藝術家，希望在疫情稍停歇的時候帶給喜愛中東文化藝術的台灣民眾全新的藝術饗宴。也希望能夠發揮自己微薄的力量，讓大家知道台灣還有很多人需要幫助，我們應該要手牽手一起來共創這一個美好的環境。