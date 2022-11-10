　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

解放軍官宣：第三艘「075型」兩棲攻擊艦亮相

▲▼解放軍官宣第三艘「075型」兩棲攻擊艦亮相。（圖／翻攝自人民海軍微博）

▲解放軍官宣第三艘「075型」兩棲攻擊艦亮相。（圖／翻攝自人民海軍微博）

記者林彥臣／綜合報導

解放軍海軍10日在微博發布消息稱，「33來啦！近日，海軍安徽艦在某海域組織實戰化訓練，官兵們把學習貫徹黨的二十大精神煥發出的政治熱情轉化為提升練兵備戰的實際能力。」配圖中顯示的安徽艦是新型的075型兩棲攻擊艦，這預示著人民海軍第三艘075型兩棲攻擊艦入列。大陸軍事專家認為，在不到兩年的時間，三艘075型兩棲攻擊艦服役並且逐步形成戰鬥力和保障力，展示出解放軍發展先進武器裝備的決心和緊迫性。

10月29日央視報導稱，海南艦已完成全訓考核，走出了邁向遠海大洋的關鍵一步。

根據《環球時報》報導，軍事專家宋忠平表示，在不到兩年的時間，三艘075型兩棲攻擊艦服役並且逐步形成戰鬥力和保障力，展示出解放軍發展先進武器裝備的決心和緊迫性，這是由維護國家主權領土完整，維護國家安全的需求而決定的。

《環球時報》指出，一名匿名的軍事專家表示，全訓考核的完成預示著艦艇指揮員和艦員已經完成軍事訓練大綱規定的內容，具備執行戰爭行動和非戰爭行動的任務，因為海南艦是新的艦種，因此其還擔負著對訓練課目的設計，需要檢驗課目設置的科學不科學；以及在訓練中根據新情況、新任務不斷補充，完善大綱內容，為後續艦艇的訓練積累了經驗。

軍事專家說，後續艦艇也會根據實際情況不斷完善和補充訓練大綱的內容，進一步提高和加大全訓考核的難度。

宋忠平認為，海南艦從入列到完成全訓考核的速度不可謂不快，此前中國從來沒有過兩棲攻擊艦，對中國海軍而言，這是一個新艦種，在入列後在短時間內摸索出適用的訓練大綱，這是難能可貴的。

訓練大綱內容很全面，可對艦載的武器裝備、艦機協同，艦艇和登陸裝備之間的協同等等進行檢驗考核。

宋忠平介紹，作為首艦的海南艦已經完成全訓考核，這意味著其已經為後續艦艇奠定紮實的基礎，大大縮短了兩棲攻擊艦的訓練週期，有助於更多的兩棲攻擊艦快速形成戰鬥力和保障力。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►寶多福犬餐買一送一！美味好吃還有三效保健

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
高喊「我是超人」　魔獸抵台送超大微笑
女士官驚爆賣淫　後備指揮部大怒
LINE「沒出現1符號」　代表你被封鎖了！

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

軍武熱門新聞

解放軍官宣：第三艘「075型」兩棲攻擊艦亮相

烏克蘭控俄軍假撤退　巷戰即將開打

俄軍被狂投彈　他徒手接彈求存活

伊朗認了：俄烏開戰前　提供無人機給俄羅斯

烏克蘭獲更多西方防空系統　盼阻俄攻擊能源設施

烏軍為奪回赫爾松準備流血　預言俄軍遇嚴冬棄守

有用的武器都不賣！退將：研發成功美國就要台軍購

軍官鹹濕偷情一籮筐　海軍營區淪淫區

「蘇聯女兵」如狼似虎也會性侵男人？

日經亞洲：傳台美討論聯合生產武器　加強嚇阻中國

108烏克蘭女換俘獲釋　另2人留俄

陸22艘056艦全數改裝海警船

第三艘075兩棲攻擊艦或命名「安徽」 官網透露「省艦」文化工作行程

轟20洩密採全球首創可變垂尾布局

更多熱門

相關新聞

俄軍妻「衝前線救夫」：不交人就把高官撕碎

俄軍妻「衝前線救夫」：不交人就把高官撕碎

俄羅斯派兵攻打烏克蘭至今已過259天，不少俄軍士兵被派到烏克蘭苦戰8個月後，他們的妻子終於按耐不住，紛紛衝到前線要求高官「把丈夫還回來」，否則這些軍眷就要將官員們「撕碎」。

美拒提供先進無人機給烏克蘭　原因曝光

美拒提供先進無人機給烏克蘭　原因曝光

解放軍繞台主力轟6-K抵珠海航展 掛未知型號雙錐體神秘飛彈

解放軍繞台主力轟6-K抵珠海航展 掛未知型號雙錐體神秘飛彈

普丁不出席G20峰會　改由外長拉夫羅夫上陣

普丁不出席G20峰會　改由外長拉夫羅夫上陣

傳俄軍10萬多人傷亡　主戰坦克毀一半

傳俄軍10萬多人傷亡　主戰坦克毀一半

關鍵字：

075型兩棲攻擊軍武大陸軍武

讀者迴響

熱門新聞

競總遭轟30槍驚險逃死！警急送女候選人2防彈衣

LINE「沒出現1符號」代表被封鎖！

國軍超正女士官下海了　長相價碼全曝光

床上滑手機「3姿勢恐怖循環」傷爆！過來人哭：脊椎滑脫了

移工午餐「預算僅40元」　真相驚呆眾人

網紅媽幫3歲女兒辦生日趴！心碎邀27人卻沒人來

即／魔獸抵台畫面曝光　大笑隔空擁抱球迷

太妍IG詭異「重複一句話」粉絲嚇壞

韓正妹來台「賭博玩上癮」　台灣人替解圍！

夫妻買房剛談價！婆婆突夢「鋼筋穿喉」阻止

《封神榜》資深綠葉病逝！

魔獸抵台　劉嘉發電話接到手軟

即／館長跟財政部道歉：只是調侃民進黨

魔獸抵台　霍華德開心喊我是超人

女士官驚爆賣淫　後備指揮部大怒：有不法就重懲汰除

更多

最夯影音

更多
有BUG？冰淇淋餅乾吃到飽　男用10元破解：生活智慧王

有BUG？冰淇淋餅乾吃到飽　男用10元破解：生活智慧王
孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

無良公關造謠跟拍翻車　徐巧芯揭：是民進黨員

無良公關造謠跟拍翻車　徐巧芯揭：是民進黨員

兒子睜大萌眼不睡覺！　原民爸跳唱族語歌催眠

兒子睜大萌眼不睡覺！　原民爸跳唱族語歌催眠

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面