解放軍官宣：第三艘「075型」兩棲攻擊艦亮相

▲解放軍官宣第三艘「075型」兩棲攻擊艦亮相。（圖／翻攝自人民海軍微博）

記者林彥臣／綜合報導

解放軍海軍10日在微博發布消息稱，「33來啦！近日，海軍安徽艦在某海域組織實戰化訓練，官兵們把學習貫徹黨的二十大精神煥發出的政治熱情轉化為提升練兵備戰的實際能力。」配圖中顯示的安徽艦是新型的075型兩棲攻擊艦，這預示著人民海軍第三艘075型兩棲攻擊艦入列。大陸軍事專家認為，在不到兩年的時間，三艘075型兩棲攻擊艦服役並且逐步形成戰鬥力和保障力，展示出解放軍發展先進武器裝備的決心和緊迫性。

10月29日央視報導稱，海南艦已完成全訓考核，走出了邁向遠海大洋的關鍵一步。

根據《環球時報》報導，軍事專家宋忠平表示，在不到兩年的時間，三艘075型兩棲攻擊艦服役並且逐步形成戰鬥力和保障力，展示出解放軍發展先進武器裝備的決心和緊迫性，這是由維護國家主權領土完整，維護國家安全的需求而決定的。

《環球時報》指出，一名匿名的軍事專家表示，全訓考核的完成預示著艦艇指揮員和艦員已經完成軍事訓練大綱規定的內容，具備執行戰爭行動和非戰爭行動的任務，因為海南艦是新的艦種，因此其還擔負著對訓練課目的設計，需要檢驗課目設置的科學不科學；以及在訓練中根據新情況、新任務不斷補充，完善大綱內容，為後續艦艇的訓練積累了經驗。

軍事專家說，後續艦艇也會根據實際情況不斷完善和補充訓練大綱的內容，進一步提高和加大全訓考核的難度。

宋忠平認為，海南艦從入列到完成全訓考核的速度不可謂不快，此前中國從來沒有過兩棲攻擊艦，對中國海軍而言，這是一個新艦種，在入列後在短時間內摸索出適用的訓練大綱，這是難能可貴的。

訓練大綱內容很全面，可對艦載的武器裝備、艦機協同，艦艇和登陸裝備之間的協同等等進行檢驗考核。

宋忠平介紹，作為首艦的海南艦已經完成全訓考核，這意味著其已經為後續艦艇奠定紮實的基礎，大大縮短了兩棲攻擊艦的訓練週期，有助於更多的兩棲攻擊艦快速形成戰鬥力和保障力。

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