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吃完年夜飯離奇失蹤！她被宣告死亡「31年後復活」　真相大逆轉

中國柳川一名女子失蹤，被宣告死亡30年後竟「復活」。（示意圖／翻攝自pexels）

▲中國柳川一名女子失蹤，被宣告死亡30年後竟「復活」。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

死去的人竟又復活？中國柳川一名女子失蹤，隨後被法院宣告死亡，戶籍也被註銷，沒想到過了30年，她又重新「活」了過來，被查明人依舊健在，到底是怎麼一回事？

根據《南國今報》報導，事情發生在1991年除夕夜，28歲的傅小妹（化名）回母親家吃年夜飯，打包了一些剩菜離開，3天後假期結束，公司卻沒看到她回來上班，家人也不知道她的去向。直到2002年，傅小妹離家已11年，仍然音訊全文，家人向派出所申報失蹤，後來家中危房重建，辦理房產證時需要傅小妹到場，但她還是沒有出現。

無奈之下，傅小妹家人在2007年向法院申請死亡宣告，並註銷傅小妹的戶籍，不久她的母親抱憾離世。今年5月，警方接到公函請求協查傅小妹的情況，赫然發現她還活著。仔細調查，原來傅小妹這些年一直生活在河北肅寧，近日到當地派出所申領身分證，家人得知她還健在的消息，激動得好幾天都睡不著。

年夜飯後離奇失蹤　女子被宣告死亡「31年後復活」真相逆轉

▲傅小妹的家人感謝警方讓他們重聚。（圖／翻攝自南國今報）

傅小妹長期在農村生活，沒有身分證也不會有太大的不便，直到近年接種疫苗等疫情防控需要，才急需辦理身分證。由於沒有戶籍和身分證，無法購票搭車回柳州和親人進行DNA鑑定，經過警方多方走訪、詢問，利用大數據平台屢次進行精準的人像比對，終於確認在河北肅寧生活的傅小妹，就是30多年前從柳川消失的傅小妹。

據了解，傅小妹當年和家人嘔氣，到河北肅寧外出打工，就沒有再和家人聯繫，這些年也結婚有了自己的家庭，還有了兒子和孫子。警方依照程序，10月25日為她恢復戶籍，失聯31年後重新和家人聯繫，有說不完的話。11月9日，傅小妹的家人給派出所送來錦旗，感謝他們尋回失散多年的妹妹，了卻一家人擔憂多年的心事。

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