高虹安捲助理費回捐風波　綠營點名民眾黨「勞權專家」出面說明

▲民進黨團召開『 高虹安轉移焦點 自證己罪』記者會。（圖／記者黃國霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安深陷助理費風波，對此，民進黨團10日召開記者會指出，高虹安近期回應充滿矛盾，包括一些自證有罪的說法，簡直不可思議，同黨立委賴香伶可以幫忙了解這些員工是否被迫不樂之捐，退一萬步來說，即便這是公積金，這筆金額居然有一定比例是委員個人支出，高虹安顯然有很大的法律問題要面對。

羅致政表示，祝福高虹安早日康復，本來期待她專心休息，結果昨天晚上高虹安又做出一些指控，最近針對質疑做的回應充滿矛盾，包括一些自證有罪的說法，簡直不可思議，希望高委員多休息找律師，而不是急著轉移焦點，認為抹黑別人能把自己洗白。

民進黨團副書記長吳玉琴指出，高虹安的幾次澄清越講罪越多，從林耕仁的資料中可以看到，高確實承認有一個小金庫，至於錢從哪來？是來自某某人的入金，且金額都不完全是整數，包括36493元的數目，這可能是加班費回捐，從1萬到7萬不等，轉為辦公室公用經費。

吳玉琴表示，錢是從助理來的，但支出部分，包含洗頭髮、買玩偶等很多私人使用，辦公室公費金庫顯然不純粹做為公共使用，甚至有幫誰繳黨費的疑慮，從近期資料來看，這應該是最親密戰友才有的資料，這些資訊跟金流都很有問題，可能涉及「使公務人員登載不實」，若是由助理人頭報帳則涉及貪污，勸高委員不要再爭辯，還是請律師協助一下，不然越講證據越多。

羅致政表示，高虹安已證實確實有這一筆小金庫存在，傳言現在公佈的只有10分之1的細目，從媒體報導資料很清楚，金庫的錢主要來自助理回捐，高虹安自己只有捐一點點，其他都是助理拿出，真的是自願？還是就職時做口頭或書面約定？民眾黨有賴香伶委員，她是勞權專家，請她說明這樣的行為是否違法？

對於相關數目，羅致政表示，其中一位助理10個月捐30萬，不止肉、連骨頭都捐出來了，這樣確實非常血汗，賴香伶可以幫忙了解這些員工有沒有被迫不樂之捐，退一萬步來說，即便這是公積金，若都花在助理身上也就算了，但這筆金額居然有一定比例是委員個人支出。高虹安顯然有很大的法律問題要面對。

對於高虹安指別人助理同樣有捐款，羅致政指出，別以為採取烏賊戰術就能閃掉問題，但重點不在捐款，在於是否有人頭助理領款，並把公費轉回，這才是關鍵，而不是捐款都有罪，中華民國國民只要合乎相關規定都可以捐款。

羅致政表示，另一關鍵在於，助理不管是否真有加班，這筆錢報完後又轉出當公積金，供委員自己使用？高虹安稱所有委員把加班費報滿，確實每個辦公室助理都很辛苦，但錢都不夠用，怎還有辦法挪出做公積金的狀況？

羅致政指出，相信高虹安辦公室的助理一定很認真辛苦，但正因為很辛苦，更不應該透過這樣的方式把錢轉到小金庫裡，這是不對的，高委員與其半夜寫臉書，不如好好思考現在所說每一句話都會成為呈堂證供、變為自證己罪的不利證據。