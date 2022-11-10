幕後／最後關頭下猛藥！蔣萬安辭立委　「擴大穩定領先差距」

▲蔣萬安前往北投自強市場掃街拜會。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲、鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安今（10）日正式請辭立委，展現破釜沉舟、背水一戰的決心。外界好奇，為何會選在今日請辭，是否有特殊考量？據了解， 蔣萬安陣營在5日辯論會前的沙盤推演中，就準備一旦對手問是否辭立委時， 將在辯論會當場「直球對決」，否則就依原訂選戰節奏，今天正式公布。近蔣人士指出，蔣萬安辭立委，絕不是如民進黨前祕書長洪耀福所說是選情落後的策略，相反的蔣辭立委是企圖在穩定領先中，「繼續擴大差距」。

蔣萬安是否會在選前請辭立委，近日成為政壇討論焦點。本周一（7日）蔣在面對媒體詢問時，僅說選戰一切都會依照既定節奏與規劃，該做的事他都會做。蔣萬安不承認也不否認的態度，被解讀是在為請辭立委鋪梗。 而蔣萬安8日接受政論節目《新聞面對面》訪問時拋出「燜飯說」表示，當飯煮熟了，電鍋跳了，不要馬上掀鍋蓋，燜一下飯才會好吃，外界咸認，蔣萬安請辭立委僅剩時機問題而已。

而之所以選擇今天公布 ，近蔣人士表示，因為明天是中選會公告的法定競選活動開始時間，所以今天公布也算是順理成章。不過據了解，蔣萬安陣營在5日辯論會前的演練中，確賽有準備萬一對手提問是否請辭立委時，會在辯論會場上當眾宣布，以直球對決方式展現背水一戰決心。

儘管蔣萬安陣營內部民調顯示，穩定領先對手， 但選情瞬息萬變，藍營人士認為， 蔣在選前16天請辭立委，比起2014年林佳龍競選台中市長，於投票前3天辭立委，2018年盧秀燕在選前倒數第4天辭立委， 蔣萬安不無想在最後兩周，選舉最後關頭下猛藥的用意。

相關人士透露，國民黨市議員候選人徐巧芯踢爆民進黨候選人陳時中餐敘後與女子摟肩牽手照後，徐巧芯以傳說中的「鹹豬手」指控陳時中，頓時引發熱議，不過綠營反咬徐巧芯是抹黑、看圖說故事，陳時中本人也否認，還對被拍到的女主角道歉，而隨著徐巧芯公布47秒影片後，輿論也有熄火態勢。所以該人士認為， 蔣萬安陣營自始至終都將此事定位在誰拍了照片？為何拍了不敢用，是否媒體被施壓？至於陳時中的行為，蔣萬安從不置評，雖然此舉也被綠營酸是在切割徐巧芯，但顯然蔣陣營也擔心過度操作，反而激起綠營支持者和台北市中間選民對陳時中的疼惜，讓陳的民調不降反升，而且徐巧芯諸多大動作，目的也是為她個人賺取聲量，未必會對蔣陣營有利，所以蔣萬安今天宣布請辭立委，也是希望將選戰主軸再拉回到正軌。

不過，也有輔選要角說，蔣萬安大動作請辭立委展現決心，另一方面民進黨台中市長候選人蔡其昌身為立委，也需要回應辭不辭的問題，接下來外溢效應還有鄭運鵬、蔡適應、周春米、劉櫂豪、劉建國等人，研判蔣辭立委對於綠營立委轉戰縣市長的人，還是會有一定程度的壓力。