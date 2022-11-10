4成2北市選民還沒決定投誰！　游盈隆：選舉呈「高度不確定狀態」

▲台北市長候選人電視辯論會，藍綠白三候選人出席。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

記者皮心瑀／台北報導

台灣民意基金會10日公布「台北市長選舉的最新發展」最新民調，第一名為國民黨台北市長候選人蔣萬安29.8％，其他依序為無黨籍台北市長候選人黃珊珊26.6%，民進黨台北市長候選人陳時中21.8%，三人差距小，且還有四成二選民未決定投票對象，基金會董事長游盈隆分析，這意味著台北市長選舉結果其實仍處在高度不確定狀態。

九合一大選倒數16天，台灣民意基金會最新民調顯示，蔣萬安以29.8%支持度一馬當先，暫時領先第二的黃珊珊3.2個百分點，陳時中以21.8%暫居第三，落後第二名的黃珊珊4.8個百分點。

另外，台北市長候選人電視辯論日前才落幕，台灣民意基金會也以此為題詢問「整體來講，您覺得誰表現最好？蔣萬安、黃珊珊或陳時中？」結果發現19.9%蔣萬安、18.1%黃珊珊、13%陳時中，至於40.7%沒看電視辯論、8.3%沒意見。

值得注意的是，當問到是否已經決定投給誰時，有53.4%選民已決定，41.6%未決定，3.4%不投票，1.6%其他、不知道、拒答，也就是有四成二未決定。

游盈隆認為，這項發現透露了一個重要的訊息，那就是距離投票日不到三個禮拜時，台北市游離選民還是有四成二，這意味著台北市長選舉結果其實仍處在高度不確定狀態。游離選民充斥，十個選民中有4.2個游離選民，可預期選戰最後階段政黨與候選人競爭將非常激烈。

本次調查訪問期間是2022年11月5至7日3天，以台北市為範圍的20歲以上成年人為訪問對象，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-framesampling），市話佔70%，手機佔30％，有效樣本1069人，市話749人，手機320人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。