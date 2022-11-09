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北市明起開放莫德納次世代BA.5預約！　7家醫院提供接種

記者趙于婷／台北報導

莫德納次世代BA.4/5疫苗即將於11月18日開打，台北市衛生局表示，北市預約平台第37期將於11月10、11日起開放預約(時間為9AM-9PM)， 11月18、19日2天將提供超過4,000名額施打。

▲▼北市莫德納次世代雙價疫苗開打,新冠肺炎疫苗,疫苗接種,莫德納疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,接種率,防疫,本土疫情,緩打潮,疫苗覆蓋率,追加劑,共存,老年人,老人家,長者,解封,次世代疫苗,第4劑。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市衛生局明起開放莫德納次世代BA.4/5預約。（圖／記者李毓康攝）

11月18日和19日包括臺大醫院、長庚醫院(於田徑場)、新光醫院、北市市立聯合醫院中興院區、陽明院區、忠孝院區(於成德市場)及萬華醫院等計7家醫院提供預約接種服務。

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現階段國內核准接種莫德納次世代BA.4/5疫苗含原型株及Omicron BA.4/5變異株抗原，研究顯示次世代疫苗對抗Omicron變異株有較佳之免疫反應；依據衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，莫德納次世代BA.4/5疫苗提供滿12歲以上民眾接種追加劑(含第1次、第2次及第3次追加劑)使用，接種間隔為與最後一劑基礎劑/基礎加強劑或前一劑追加劑間隔至少12週(84天)。曾確診者則建議距發病日/確診日三個月後再接種，以延長疫苗保護力。

衛生局提醒，本土Omicron變異株仍以BA.5為主要感染病毒株，且疫情回升風險持續存在，呼籲符合資格對象儘快完成接種，提升自身免疫保護力。

民眾登記前應先確認符合本次接種資格，前往接種時請攜帶健保卡、身分證或居留證及疫苗接種紀錄卡(小黃卡)，由各合約院所於全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)確認接種劑別及接種間隔是否符合，再提供施打。

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