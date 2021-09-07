體驗式農遊！大溪月眉休閒農業區　環保貨櫃打造遊客中心

▲大溪月眉休區環保貨櫃打造遊客服務中心。（圖／大溪區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農遊體驗已成旅遊新亮點！桃園市長鄭文燦7日出席大溪區月眉休閒農業區遊客服務中心揭牌儀式表示，該遊客服務中心原設置於月眉社區活動中心內，去（2020）年市府決定利用大漢溪右岸的公有土地，以貨櫃屋形式打造嶄新的「月眉休閒農業區遊客服務中心」，標誌著未來發展體驗式農遊，成為桃園觀光旅遊的一大特色。

鄭文燦市長表示，大溪月眉休閒農業區2018年劃設成立迄今已3年，每年「桃園花彩節」藉由花海、裝置藝術、農事體驗創造許多人潮，具有相當高的觀光產值，而月眉休區發展體驗式農遊，並串聯周邊山豬湖生態公園、大溪老街、中庄生態池等景點，結合農事體驗、花彩節、農產品行銷增加收益，也讓孩子們多接近泥土、接近農業。

大溪區長陳嘉聰表示，「月眉休閒農業區遊客服務中心」耗資520萬元，以重複使用的環保貨櫃屋來建造，由3個小貨櫃、1個大貨櫃，加上鋼結構堆疊而成。外觀採用親子插畫風彩繪，是家庭遊客拍照打卡最愛，2樓觀景台則可遠眺大漢溪湖光山色，未來遊客中心將進行農產品展售、推動食農教育，並舉辦常態性活動以增加觀光人次。

包括立法委員趙正宇、鄭運鵬、市議員李柏坊、陳治文、簡志偉、北區水資源局長江明郎、市府副秘書長邱俊銘、農業局長郭承泉、大溪區長陳嘉聰等相關人士均出席活動。

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