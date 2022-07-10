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全國績優休閒農業區暨輔導單位頒獎　南投4休閒農業區脫穎而出

▲南投縣4休閒農業區榮獲全國評鑑績優肯定。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣4休閒農業區榮獲全國評鑑績優肯定。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

行政院農委會目前公告劃定104個休閒農業區，歷經半年初評、複評暨現地訪查等評鑑過程，南投縣的桃米休閒農業區、糯米橋休閒農業區、小半天休閒農業區、槑休閒農業區等4個休閒農業區，以亮眼成績脫穎而出獲獎；農委會肯定獲獎單位對農業「六級化」的努力與貢獻，也是其他區域實踐群聚共好的學習標竿。

農委會6日舉辦「全國績優休閒農業區暨輔導單位」頒獎典禮，縣府農業處副處長林美珠帶領4獲獎單位與所在地埔里、國姓、鹿谷等鄉鎮公所及水里鄉農會等輔導單位共同出席，分別獲頒獎座及獎金。

農業處指出，桃米休閒農業區繼金牌農村金獎後，2度蟬聯本項評鑑卓越獎殊榮；糯米橋休閒農業區原是上屆茁壯獎得主，此次躍升為全國模範，榮獲模範獎；小半天休閒農業區及水里鄉槑休閒農業區則是突破自我，以茁壯獎出線，為在地農業的永續發展加值。

農業處表示，全縣共有13處休閒農業區，各區積極推動「六級化」休閒農業轉型、帶動青年世代返鄉發展，不僅為農村注入新活水，更加快休閒農業的蓬勃成長；縣府也努力打造「品味南投」品牌，演譯農村生產、生活、生態及文化4元素，在該品牌架構下營造豐富多樣的「好食、好宿、好遊、好購、好行」農遊行程，滿足遊客對安心綠活休閒體驗的需求。

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