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淫男想交換女友玩　偷拍她下體特寫給網友「驗貨」...下場慘了

▲男子想跟網友交換女友玩，竟然偷拍女友裸照，傳給對方驗貨。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子想跟網友交換女友玩，竟偷拍女友裸照，傳給對方驗貨。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／台北報導

家住台北的男子阿正（化名）為了和網友交換女友發生性行為，竟趁陳姓女友躺在榻榻米上時，偷拍女友全裸及下體特寫的照片各1張，並透過推特傳給網友看，女友發現後憤而提告。高院近日審結，依妨害秘密罪判處阿正拘役50日，可易科罰金。

判決書指出，阿正為與網友交換女友發生性行為，於是約女友前往飯店入住，後來他見陳女精神倦怠，躺臥飯店房間榻榻米上，趁機蹲在陳女兩腿間，拍攝下體特寫與身體全裸照各一張。陳女發現阿正舉止有異，問他在拍什麼，阿正辯稱是要自己留念保存。陳女越想越不對，趁阿正睡著時，查看他的手機，才發現阿正拍下她的裸照後，傳送給某網友看，憤而提告。

阿正供稱，他與陳女去旅館前一個星期，曾問過她是否接受交換伴侶，還詢問能否拍下她的照片，陳女當時也口頭同意讓他拍照，本次拍照時他雖沒有徵得陳女同意，但拍照當下陳女也沒有拒絕。

一審法官認為，阿正就算曾空泛詢問陳女拍照一事，但雙方對於拍照地點、內容並沒有討論出共識，無法判斷陳女是否有同意阿正拍照，此外，阿正將照片傳送給他人前，也應當詢求陳女的同意。因此依圖利為妨害秘密罪，判處阿正有期徒刑3個月，可易科罰金。

二審法官認為，阿正僅將照片傳送給特定一名網友，並不構成「散布」，改依妨害秘密罪將阿正改判拘役50日，可易科罰金。

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